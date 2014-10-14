经易期货：沪胶价格振荡低点不断抬升，反弹行情蓄势待发

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
以下内容节选自10月14日的《期货日报》：
沪近期国际原油价格出现大幅下挫，但沪胶并没有跟随下跌。在9月25日下探5年半低点以来，沪胶近期走势呈现企稳态势，振荡低点也在不断抬升。本周一，沪胶主力1501合约减仓反弹，收盘价格升越5天线和10天线，接近20日线，RSI指标步入强势区域，技术面在酝酿反弹行情。不论是技术面、基本面还是消息面，沪胶的反弹要求都在逐渐增强。
在中国，天胶价格已经低于12,000元/吨左右的割胶成本，生产和贸易环节完全无利可图，长期下去将严重抑制天胶生产和流通各环节正常经营，并最终造成生产、流通、消费全产业链的损害。
从盘面上来看，沪胶在低位总持仓大幅下降，空头无心恋战，套保抛盘的压力已经显着减轻。基本面上，供应环节天胶去库存化进展超预期，天胶低迷价格对生产环节的压缩效果已经在现实数据上有所体现。消息面上，若天胶生产国的自救方案开始有实质性的动作，将像点燃导火索一样引爆沪胶的反弹行情。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。