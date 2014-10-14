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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 10:01 BJT

经易期货：沪胶价格振荡低点不断抬升，反弹行情蓄势待发

以下内容节选自10月14日的《期货日报》：

沪近期国际原油价格出现大幅下挫，但沪胶并没有跟随下跌。在9月25日下探5年半低点以来，沪胶近期走势呈现企稳态势，振荡低点也在不断抬升。本周一，沪胶主力1501合约减仓反弹，收盘价格升越5天线和10天线，接近20日线，RSI指标步入强势区域，技术面在酝酿反弹行情。不论是技术面、基本面还是消息面，沪胶的反弹要求都在逐渐增强。

在中国，天胶价格已经低于12,000元/吨左右的割胶成本，生产和贸易环节完全无利可图，长期下去将严重抑制天胶生产和流通各环节正常经营，并最终造成生产、流通、消费全产业链的损害。

　　从盘面上来看，沪胶在低位总持仓大幅下降，空头无心恋战，套保抛盘的压力已经显着减轻。基本面上，供应环节天胶去库存化进展超预期，天胶低迷价格对生产环节的压缩效果已经在现实数据上有所体现。消息面上，若天胶生产国的自救方案开始有实质性的动作，将像点燃导火索一样引爆沪胶的反弹行情。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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