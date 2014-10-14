版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 10:11 BJT

新加坡个股：星展银行聘顾问行，为其寻找寿险业务合作伙伴--消息

路透新加坡/香港10月14日 - 据直接了解情况的消息人士透露，新加坡星展银行 聘请摩根士丹利 为其寻找合作伙伴，在新的合作协议下在亚洲销售寿险产品。该公司与英国英杰华集团(Aviva) 之间的合作协议将于2015年到期。

知情人士称，星展银行计划在明年上半年与摩根士丹利最终确定新的安排。知情人士不愿具名，因为星展银行的计划尚未公开。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐