光大期货：大商所鸡蛋期货阶段性底部确认，短期还将延续强势表现

标题新闻：Berkshire Hathaway HomeServices和居外网达成营销协议，吸引中国买家在美购房
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下内容节选自10月14日的《期货日报》：
周一，鸡蛋主力1501合约期价大涨，伴随着期价突破4700元/500千克重要压力位，主力合约持仓日内也增加17696张达到20万张。技术图表显示，鸡蛋期货价格经过一个月左右的振荡盘整期后，昨日选择了突破上行。鸡蛋期价创新高伴随着成交和持仓的放量突破，短期蛋价还将延续强势表现。 目前，鸡蛋期现货市场出现的背离行情与8月初鸡蛋期价触顶回落行情极为相似。首先，期现货背离。8月初，鸡蛋现货市场还处于一片大涨之中，鸡蛋期价高点却不断下移。在继续看涨的贸易商还没有来得及调整备货节奏的时候，鸡蛋主力1501合约价格就迅速下跌了3%-5%。
9月底，鸡蛋现货在中秋、国庆备货结束后就已呈现出下跌预期，与其相反的是，鸡蛋期价底部区间不断抬高。10月初，鸡蛋现货市场价格下跌更为明显，期货市场不跌反涨。其次，技术领先。9月底，鸡蛋主力合约RSI、MACD指标均出现阶段性背离表现，这与8月初的短期技术性指标背离特征非常相似。10月13日，鸡蛋主力合约期价放量上行，鸡蛋期货市场的阶段性底部得以确认。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交