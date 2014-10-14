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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 10:05 BJT

光大期货：大商所鸡蛋期货阶段性底部确认，短期还将延续强势表现

以下内容节选自10月14日的《期货日报》：

周一，鸡蛋主力1501合约期价大涨，伴随着期价突破4700元/500千克重要压力位，主力合约持仓日内也增加17696张达到20万张。技术图表显示，鸡蛋期货价格经过一个月左右的振荡盘整期后，昨日选择了突破上行。鸡蛋期价创新高伴随着成交和持仓的放量突破，短期蛋价还将延续强势表现。 　　目前，鸡蛋期现货市场出现的背离行情与8月初鸡蛋期价触顶回落行情极为相似。首先，期现货背离。8月初，鸡蛋现货市场还处于一片大涨之中，鸡蛋期价高点却不断下移。在继续看涨的贸易商还没有来得及调整备货节奏的时候，鸡蛋主力1501合约价格就迅速下跌了3%-5%。

9月底，鸡蛋现货在中秋、国庆备货结束后就已呈现出下跌预期，与其相反的是，鸡蛋期价底部区间不断抬高。10月初，鸡蛋现货市场价格下跌更为明显，期货市场不跌反涨。其次，技术领先。9月底，鸡蛋主力合约RSI、MACD指标均出现阶段性背离表现，这与8月初的短期技术性指标背离特征非常相似。10月13日，鸡蛋主力合约期价放量上行，鸡蛋期货市场的阶段性底部得以确认。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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