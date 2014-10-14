台湾货币市场：短率稳于低位，大银行供给跨月资金料令月底风平浪静

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
* 短钱供应无虞，短率稳于低位
* 跨月资金续注入短票市场
* 债券附买回持平，资金略分配不均
记者 高洁如
路透台北10月14日 - 台湾银行间短率周二大致平稳。交易员指出，大型金融机构持续供应短钱，拆出月内资金、买入跨月的短票，提供不少流动性，令市场资金情势趋于平稳。而市场也普遍预期由于跨月的资金持续注入票券商，预料本月底有望〞风平浪静〞。
交易人士表示，目前市场上银行间同业的拆/放款都是月内的短钱，也见不少偏大的公营银行缺钱而调入资金，部分与个别银行存放款结构调整有关。资调人士认为，目前资金充裕的情况暂时不会改变，而明日有公债的交割及还本，市场资金料稍做重新分配。
〞明天有交割也有还本（公债），可能钱会重新分配一下，〞一家大型金融机构交易员表示。
15日将有89甲4期公债将还本付息达424.5亿台币，而同日也将交割五年期可分割公债103甲15期，金额344.538亿台币。
本地时间1205时：
--台币兑美元 暂升3.5分报30.415。
--台湾加权股价指数 升0.27%，报8,734.50点。
--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.384%，上日在0.386%；今日区间暂落在0.295-0.415%，上日在0.295-0.415%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.440%，上日在0.380-0.450%。
**短票利率亦在低档**
短票市场方面，资调人士则表示，10月份至今市场交易都〞淡淡的〞，看来并无特殊的宽松或紧缩因子。不过因目前已有大型银行买入跨月的短票，因此预料月底将不致像上次9月季底的情势一样紧张。
〞票券商挺开心的啊，至少不会像上个月，〞一位大型银行交易员表示。
另一家大型银行交易员也说，目前看来10月偏向宽松的资金情势尚无改变契机，预料可能将持续供给市场资金。月底的情势可能更加风平浪静。
今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.60-0.61%，同上日；跨月的自保30天期短票在0.60-0.63%，0.63%偏极少数。大型金融机构开在偏低水位的0.61%。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.610%，前日亦为0.610%。
台湾央行周二存单到期金额1,852.5亿相较，存单发行金额待稍晚公布。
本周央行存单到期总额为1兆7,629.6亿台币，本周余日存单落点为：周三458亿、周四7,419.8亿及周五2,808.5亿。
拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为98亿台币，累积超额准备为920亿台币、加计前期1%的超额准备为2,052亿台币。
**附买回利率持平**
债券市场附买回(RP)利率周二大致持稳。交易商表示，今日因有寿险与投信走钱，资金分配略显不均，但银行相对宽裕，无碍调度。
市场人士指出，投信对跨月的落点安排依旧兴致缺缺，但也还不到需要调高利率的时机，因此成交利率多持平于上日。
〞有寿险走很多，但要找新钱还OK。〞一本地证券商交易员说。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；月内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月则为0.64-0.65%，大致与上日持平。
票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率在0.48-0.50%，同于上日。
本周台币债券交割因子有：周三预计交割五年103/15 A03115=TWO 公债344.538亿台币、周四交割台电公司债98.5亿台币、周五交割裕融 9941.TW 公司债15亿台币。(完) (集体采写 董永年; 审校 杨淑祯)
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
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