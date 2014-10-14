《路透晚报》--10月14日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：加快水利投资计划下达，鼓励社会资本特许经营及参控股

为发挥好投资对稳增长的关键性作用，中国国家发展改革委员会周二表示，要加快水利工程投资计划下达进度。对建设条件成熟的项目，抓紧安排资金，力争尽早开工建设。并鼓励社会资本以特许经营、参股控股等方式参与。

--中国房地产：今年保障房建设任务提前完成，已开工720万套--住建部

中国2014年保障房建设任务已提前完成。住房和城乡建设部公布，截至今年9月底全国城镇保障性安居工程已开工720万套，基本建成470万套，分别达到年度目标任务的103%和98%，完成投资10,700亿元人民币。

--《焦点》俄罗斯与中国签订多项协议，普京外交政策向东转初见成效

俄罗斯与中国在周一签署多项能源、贸易和金融协议。俄方称这证明，该国转向亚洲的政策正在取得成果，将有助于克服西方的制裁影响。

--《焦点》数百名香港警察使用大锤和电锯清除示威者设置的路障

数百名香港警察周二使用大锤和电锯清除“占中”示威者在政府办公楼附近和金融中心区设置的路障。昨日反“占中”人士试图清除路障，并和示威者爆发冲突。

【金融】

--中国金融：中金公司董事会正在全球范围内选聘新的CEO--消息

据两位消息人士周二透露，中国知名投行--中国国际金融有限公司（CICC）董事会已成立遴选小组，在全球范围内选聘新的CEO(首席执行官)。中金公司最新发布新闻稿确认，朱云来辞去该公司总裁及管理委员会主席的职务。经董事会批准，任命林寿康代为履行公司总裁及管理委员会主席职务，带领管理团队主持公司日常运营。

【固定收益】

--《综述》中国央行年内三降正回购利率，降融资成本续发力助稳经济

中国央行宽松政策继续加码，一个月内公开市场正回购利率再度下调，亦是年内第三降。市场人士表示，此举表明央行继续降低融资成本的意图未改，延续宽松基调以助力经济稳增长。虽然本周四公开市场操作正回购保持小量价稳概率较大，但宏观经济下行压力下，预计未来正回购利率仍存继续下调可能。

--新债招标：国开行四期债结果远低预期，央行下调正回购利率点燃热情

不到一个月时间里，中国央行再次下调公开市场正回购利率，点燃机构热情，债市一二级联袂走好。国开行周二招标的三至10年四期债，结果均低于预测均值逾10个基点(bp)。

--《中国新债预测》10年续发国债均值3.89%接近二级，交易户动向成关键

中国财政部周三将招标续发行10年期固息国债。路透调查显示，央行不到一个月内再度下调正回购利率，宽松政策信号不断释放，现券收益率今日大跌，不过10年国债的配置需求一向较为稳定，料明日新债定位继续向下拓展空间有限，预测均值在3.89%附近。

--中国债市：利率互换集中清算启动保证券制度，初期仅限上清所托管券

中国正式启动利率互换集中清算业务的保证券冲抵保证金业务。银行间市场清算所股份有限公司周一公布了第一批1,400多只合格保证券，从类别来看几乎都是短融，超短融和中票等品种。上清所人士确认，初期仅限托管在清算所的债券充当抵押品。

--中国货币市场：资金面依旧充裕，正回购利率再降巩固宽松预期

中国银行间资金市场周二依旧充裕，主要回购利率则变动有限。央行公开市场正回购利率近一个月内再度下调，进一步巩固宽松预期；不过由于短期内流动性将面临缴税影响，资金价格下行动力暂不足。

--中国债市动态：现券收益率及IRS下跌，正回购利率再降乐观情绪发酵

中国银行间债市周二早盘现券收益率及IRS(利率互换)均回落。因央行在不到一个月内再度下调公开市场正回购利率，现券延续上日尾盘做多气氛，国债期货也续涨，乐观情绪主导盘面。

【外汇】

--中国央行：中国与俄罗斯签订双边本币互换协议，规模1,500亿元人民币

中国央行周一称，与俄罗斯联邦中央银行签署了规模为1,500亿元人民币/8,150亿卢布的双边本币互换协议，互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。

--中国汇市：人民币早盘创逾七个月高位，但四中全会前走势趋稳

中国人民币兑美元周二早盘略走升，盘间创逾七个月高位，受中间价刷新近七个月新高提振。盘间交投明显活跃但价格变动不多。交易员表示，因为临近四中全会，人民币日内走势还是以稳为主。

--离岸人民币：英国财政部称首档人民币国债开始接受认购

英国周二开始接受人民币国债认购，这是英国首次发行人民币国债。上个月，英国财政大臣欧思邦宣布了发行计划。

--离岸人民币：工行在韩国首发人民币债，两年期票面利率3.7%--人民日报

人民日报周二报导称，中国工商银行（亚洲）有限公司成为首家在韩国发行人民币计价债券的中资机构，标志着韩国离岸人民币债券市场的发行主体由韩国本土机构扩大至中资机构。

【证券/行业】

--中港证券：上交所已向部分券商下发通知开通港股通业务交易权限

上海证券报周二报导称，上海证券交易所已向部分证券公司下发开通港股通业务交易权限的通知，首批拿到通知的券商除了大型综合类证券公司及先锋券商以外，也有一些中小券商。

--中国股市：沪综指连三日收跌，外围市场持续走弱对A股施压

中国股市沪综指周二连续第三日收跌。分析师指出，今日虽然央行公开市场正回购利率年内第三降，政策宽松力度超预期，但外围市场近期持续走弱对A股形成一定压制；昨日反弹的地产和煤炭股也未能维持强势，市场缺乏进一步做多动能，但料后市调整幅度有限。

--中国房地产：取消住房公积金贷款若干收费项目，减轻职工负担--新华

中国官方媒体报导，住建部、财政部、央行周一发文，取消住房公积金个人住房贷款保险、公证、新房评估和强制性机构担保等收费项目，减轻贷款职工负担。且连续缴费6个月的职工即可申请公积金贷款。

--半导体产业：中国集成电路产业基金正式设立，重点投资芯片制造业

中国国家集成电路产业投资基金正式设立，该基金将采取股权投资等多种形式，重点投资集成电路芯片制造业。

--中港个股：华能国际拟出资近93亿元向大股东收购电力资产