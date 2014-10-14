离岸人民币：工行在韩国首发人民币债，两年期票面利率3.7%--人民日报

路透北京10月14日 - 人民日报周二报导称，中国工商银行 （亚洲）有限公司成为首家在韩国发行人民币计价债券的中资机构，标志着韩国离岸人民币债券市场的发行主体由韩国本土机构扩大至中资机构。

在韩国，人民币债券被称为最有韩国风味的“泡菜债”。报导称，工行（亚洲）定于今日在韩国发行1.8亿元两年期人民币债券，票面利率为3.7%，由韩国KDB大宇证券公司承销，工行首尔分行负责相关的债券清算。

“中韩两国的贸易规模在不断扩大，韩国市场对人民币的需求不断增加，债券市场的发展完善将成为补齐韩国首尔人民币离岸中心的又一块拼图。”报导称。

报导引述韩国东部证券研究员文洪哲指出，与绝对利率较低的韩国国内企业债券相比，中国企业的人民币债券更有吸引力。

“由于韩国在评级认定、司法费用、语言翻译等发债成本上，相较于新加坡等其他亚洲离岸中心并没有太大优势，因此如何确定债券的利率水平成为最核心的问题，这决定韩国债券市场未来能否繁荣发展。”该报引述某位不具名的金融业专业人士称。

报导并引述中国现代国际关系研究院世界经济研究所所长陈凤英评论，两国机构共同发行人民币债券，将强化中韩经贸关系，拓宽双边金融合作空间，推进中韩自贸区建设。此次在亚洲增添另一离岸人民币债券市场，大大促进了人民币的国际化进程。

从9月末开始，以人民币计价的企业公募债券正式可以在韩国证券交易所进行交易。而此前，韩国友利银行已于9月10日发行了2亿元人民币的两年期债券。

韩国央行此前数据显示，8月人民币存款增加18亿美元，至200亿美元。截至8月底，人民币存款占韩国全部外汇账户的29.1%。