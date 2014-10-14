离岸人民币：工行在韩国首发人民币债，两年期票面利率3.7%--人民日报

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透北京10月14日 - 人民日报周二报导称，中国工商银行 （亚洲）有限公司成为首家在韩国发行人民币计价债券的中资机构，标志着韩国离岸人民币债券市场的发行主体由韩国本土机构扩大至中资机构。
在韩国，人民币债券被称为最有韩国风味的“泡菜债”。报导称，工行（亚洲）定于今日在韩国发行1.8亿元两年期人民币债券，票面利率为3.7%，由韩国KDB大宇证券公司承销，工行首尔分行负责相关的债券清算。
“中韩两国的贸易规模在不断扩大，韩国市场对人民币的需求不断增加，债券市场的发展完善将成为补齐韩国首尔人民币离岸中心的又一块拼图。”报导称。
报导引述韩国东部证券研究员文洪哲指出，与绝对利率较低的韩国国内企业债券相比，中国企业的人民币债券更有吸引力。
“由于韩国在评级认定、司法费用、语言翻译等发债成本上，相较于新加坡等其他亚洲离岸中心并没有太大优势，因此如何确定债券的利率水平成为最核心的问题，这决定韩国债券市场未来能否繁荣发展。”该报引述某位不具名的金融业专业人士称。
报导并引述中国现代国际关系研究院世界经济研究所所长陈凤英评论，两国机构共同发行人民币债券，将强化中韩经贸关系，拓宽双边金融合作空间，推进中韩自贸区建设。此次在亚洲增添另一离岸人民币债券市场，大大促进了人民币的国际化进程。
从9月末开始，以人民币计价的企业公募债券正式可以在韩国证券交易所进行交易。而此前，韩国友利银行已于9月10日发行了2亿元人民币的两年期债券。
韩国央行此前数据显示，8月人民币存款增加18亿美元，至200亿美元。截至8月底，人民币存款占韩国全部外汇账户的29.1%。
中韩两国7月曾达成协议，希望提振人民币在境外的使用，以及对中国资本市场的投资。中国同意给予韩国800亿元人民币的RQFII(人民币合格境外机构投资者)额度，投资中国资本市场，协助展开人民币对韩元的直接交易，以及在韩国建立人民币清算体系。 （完） (发稿 倪蔚丹；审校 李文科/张喜良)
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。