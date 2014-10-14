版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 10:16 BJT

台湾股市：盘中持平，广达和宏基均扬升

路透台北10月14日 - 台湾股市周二盘中持平，追随地区周边股市走势，外资卖盘继续打压市场信心。

0145GMT，加权股价指数 跌0.03%报8,709.21点。上日该指数重挫2.8%，因外资大举抛售。

外资周一卖超81亿台币(合2.7亿美元)，本月迄今累计卖超272亿台币。

金融保险类指数 下滑0.1%，电子类指数 涨0.2%。

广达 升0.6%。之前该公司公布9月营收同比增幅为11.8%。

宏基 升1.4%，尽管其9月营收同比减少5.7%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐