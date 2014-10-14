更新版 1-中国经济：加快水利投资计划下达，鼓励社会资本特许经营及参控股

* 加快水利投资有助缓和经济下行压力

* 研究制定吸引社会资本参与重大水利工程建设的政策措施

* 目前在建工程的总投资规模大约是6千亿元

* 固定资产投资增速回落幅度将收窄，对全年目标仍有信心 (增加细节)

路透北京10月14日 - 为发挥好投资对稳增长的关键性作用，中国国家发展改革委员会周二表示，要加快水利工程投资计划下达进度。对建设条件成熟的项目，抓紧安排资金，力争尽早开工建设。并鼓励社会资本以特许经营、参股控股等方式参与。

发改委新闻发言人李朴民称，尽管前八个月中国固定资产投资增速放缓，但基础设施投资依然保持了较快增长，随着政策效应的逐步显现，预计今后几个月投资增速回落的幅度将会有所收窄。四季度经济增长仍然会保持在合理区间，实现全年目标仍有信心。

“在今明两年和“十三五”期间分布建设纳入规划的重大农业节水、重大引调水、重点水源、江河湖泊治理骨干工程，大型灌区建设等方面的172项重大水利工程。”李朴民称，截至目前，今年用于水利建设的中央预算内投资已全部下达完毕。

中国总理李克强上周三部署下一阶段经济工作时指出，用好用活财政货币政策，适时适度运用定向举措，推进普遍性降费，支持实体经济，缓解“融资贵、融资难”；年内在水利、环保、信息网络等领域再开工一批重大项目

中国2014年安排用于重大水利、农村饮水安全等各项水利建设的中央预算内投资达到767亿元人民币，比去年增加50亿元。

今年前八个月，全国固定资产投资（不含农户）增长16.5%，增速虽然比去年同期有所回落，制造业、房地产开发投资增速也有所放缓，但是基础设施投资依然保持了较快增长。

**在建工程的总投资规模大约是6千亿元左右**

据发改委投资司副司长张明伦介绍，172项重大水利工程包括两部分，一部分是在建工程，还有一部分是将要在今明两年和“十三五”期间陆续开工建设的。由于今明两年和“十三五”期间陆续开工建设的项目还要进一步完善前期工作，履行审核审批手续。目前情况比较清楚的在建工程的总投资规模大约是6千亿元左右。

对于落实上述重大水利工程所需要的投资，他提到主要有四个渠道：随着中央财政收入的增长，增加的中央预算内投资在安排时将会把重大水利工程作为重点。积极优化中央预算内投资和中央水利建设投资结构，按照突出重点、压缩一般的原则，加大对重大水利工程建设的倾斜力度。

各级地方政府也将进一步重视重大水利工程建设，优化地方财政支出结构，加大投入力度，增加用于重大水利工程建设的投入。进一步推进水利投融资体制改革，放宽市场准入，创新融资机制，鼓励和吸引社会投资参与具有一定经济效益的重大水利工程建设。

他提到，目前有以下初步考虑：鼓励社会资本以特许经营、参股控股等多种形式参与具有一定收益的重大水利工程建设和运营，建立健全政府和社会资本合作机制，合理选择BT、BOT和股权投资等合作模式。

发挥政府投资的引导和带动作用，对鼓励社会资本参与的有一定经营收益的重大水利工程，政府投资要给予优先支持，并根据项目的不同情况，通过投资补助、资本金注入、贷款贴息等方式引导和扶持。

创新融资方式、拓宽融资渠道，探索利用工程供水发电等预期收益质押贷款，充分发挥政策性金融机构的作用，为重大水利工程建设提供长期稳定、相对低成本的资金支持。

以及完善价格形成机制，确保项目合理盈利水平，增强吸引社会投资的能力，比如水利工程的供水价格应该按照补偿成本、合理收益、优质优价、公平负担的原则合理确定，并根据供水成本变化和社会承受能力等适时进行调整。

李朴民也提到，要引导和推动社会资本参与水利建设，正同有关方面研究制定了吸引社会资本参与重大水利工程建设的政策措施，进一步的放宽和规范市场准入，完善水价、电价等支持政策，推动各地尽快推出一批有社会资本参与的重大水利项目。