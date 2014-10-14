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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 10:22 BJT

日本债市：公债小涨，因避险人气打击东京股市

日股日经指数 挫跌逾2%至两个月新低，因全球经济疲弱将打压美国经济成长的疑虑重挫美股。

美国债市周一逢假期休市，交易重新恢复后，美债收益率续跌，加重日本公债收益率的下行压力。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.045% -0.5 0.050%

五年期公债 0.145% -0.5 0.150%

10年期公债 0.490% -0.5 0.495%

20年期公债 1.335% -0.5 1.340%

30年期公债 1.635% -0.5 1.640%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.25 +0.12 146.13

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王颖/张若琪 审校 徐文焰)
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