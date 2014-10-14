台湾汇市：台币盘初实质交易平盘游走，市场仍在消化美元反转情绪

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透台北10月14日 - 台币兑美元 周二实质交易盘初在上日区间内游走，暂时没有明显方向。全球经济成长的隐忧近来拖累国际美元表现，部分亚币转而受到支撑，台币也寻得助力。不过在没有进一步利多消息之前，仅在当前区间整理。
汇银人士指出，原本市场预期美国经济持续成长，升息脚步加快，美元多仓的布建可观，但近来美联储官员对升息说法的基调似有改变，全球经济成长隐忧令芝加哥期交所恐慌指数 连三日大幅飙高至2012年6月水准，令市场有些措手不及，于是见到美元多仓的反转，一些部位调整的美元卖盘，拉抬台币在内的主要亚币。
〞其实最近没有主轴，而且已经10月了，逃命比较重要。〞一位外资银行交易员说。
交易员也指出，虽然台股表现平淡，但外资汇出的量不大，加上出口商在台币30.400偏弱方美元卖压不小，让台币上下波动均囿于区间内，既无法贬值，也没有大幅升值的道理，短线预估陷入整理，静待国际消息面和主要货币的进一步表态。
他们预估台币今日交投区间在30.370-30.410间波动。
本地时间10:14时，台股加权股价指数 上涨0.4%报8,746.55点，自上日的大幅挫跌中反弹。
盘初台币主要交易区间在30.390-30.400，上交易日主要区间在30.386-30.420。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价较上交易日尾盘扩大，显示台币远汇略略偏升；一个月远汇报价 暂报在30.370/30.385左右，上日纽约盘收在30.390。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.370-30.410
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路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
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