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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 10:31 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元在震荡交投中微升，商品价格启稳支撑澳元

澳洲央行助理总裁德贝尔周二表示，尽管澳元近期下跌，但仍“高于根据基本面因素做出的预估”。 此番评论一出，澳元一度跌至0.8736美元。

澳元从9月初开始已下跌0.07美元，至10月3日触及四年低位，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能远较其他国家央行早升息的预期影响。

但澳元仍勉力反弹，大宗商品价格暂时稳定，使澳元获得支撑。

新西兰元兑美元 亦上涨0.2%至0.7902美元，同样勉力维持周一的1%涨幅。

新西兰元与澳元兑日圆双双从数月低位反弹。新西兰元兑日圆 最新报84.33日圆，上日触及2月以来低位83.55。澳元兑日圆 持于93.64日圆，较周一触及的七个月低位高出将近1日圆。(完)
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