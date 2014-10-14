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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 10:25 BJT

韩国汇市：韩元持坚，因美联储暗示可能推迟升息

路透首尔10月14日 - 韩国韩元兑美元 周二持坚，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示可能推迟升息后，美元走跌。

0125GMT，韩元兑美元 报1,062.5，周一收报1,067.9。

12月三年期公债期货 跌10个基点至107.66。

市场人士将密切关注韩国央行周三政策会议。路透调查30位分析师中有18位预测将会降息。

0125GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,062.5 1,067.9

日圆/韩元 9.9058/132 9.9729

韩国公债期货* 107.66 107.76

韩国综合股价指数 1,931.50 1,927.21

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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