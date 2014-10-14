台湾债市：五年券殖利率下跌，因美债走多与空单回补

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透台北10月14日 - 台湾指标五年期公债103/15 发行前交易殖利率周二早盘下跌。交易员指出，因亚洲交易时段的美国10年公债持续走多，且今日为103/15发行前空单最后回补日。
他们提及，103/15殖利率跌破1.20%附近季线压力后，就技术面来看，下一道关卡是在1.16%附近。但能否吸引空手的交易商进场追价，除了美债以外，还要看台股的后续表现而定。
“要吸引追价，除非台股跌幅超出意外。”一位证券商交易员说。
另一位银行交易员表示，近期债市气氛不错，对交易商而言颇为两难，深怕被轧空手。目前虽未看到追价的买盘，但惜售气氛愈来愈浓。
他并称，昨日五年冷券陆续出现成交，买盘持券意愿升温，显示市场气氛有利多方。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/15 发行前交易：1.17-1.20%
本地时间10:18时最新报价：
* 103/15期五年公债发行前交易殖利率走跌1.25基点报1.1925%。
* 美国10年公债殖利率 下跌5.8基点，报2.2467%。
* 台湾加权指数 小涨0.42%，报8,747.69点。
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--《焦点》美中欧经济表现不同，投资者对新兴经济体也将区别对待 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。