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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 10:26 BJT

台湾债市：五年券殖利率下跌，因美债走多与空单回补

路透台北10月14日 - 台湾指标五年期公债103/15 发行前交易殖利率周二早盘下跌。交易员指出，因亚洲交易时段的美国10年公债持续走多，且今日为103/15发行前空单最后回补日。

他们提及，103/15殖利率跌破1.20%附近季线压力后，就技术面来看，下一道关卡是在1.16%附近。但能否吸引空手的交易商进场追价，除了美债以外，还要看台股的后续表现而定。

“要吸引追价，除非台股跌幅超出意外。”一位证券商交易员说。

另一位银行交易员表示，近期债市气氛不错，对交易商而言颇为两难，深怕被轧空手。目前虽未看到追价的买盘，但惜售气氛愈来愈浓。

他并称，昨日五年冷券陆续出现成交，买盘持券意愿升温，显示市场气氛有利多方。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/15 发行前交易：1.17-1.20%

本地时间10:18时最新报价：

* 103/15期五年公债发行前交易殖利率走跌1.25基点报1.1925%。

* 美国10年公债殖利率 下跌5.8基点，报2.2467%。

* 台湾加权指数 小涨0.42%，报8,747.69点。

以下为最新相关报导连结：

--美国经济：芝加哥联储总裁埃文斯料美国通胀缓慢上升，称应耐心等候升息时机

--《焦点》美中欧经济表现不同，投资者对新兴经济体也将区别对待 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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