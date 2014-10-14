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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 10:32 BJT

韩国股市：技术支撑因素推动韩股反弹，料中止三日连跌走势

路透首尔10月14日 - 韩国股市周二上午走高，料将结束持续三日的跌势，因低接买家出手买进最近大幅挫跌的股票。

0125 GMT，韩股综合股价指数(KOSPI) 涨0.2%，报1,931.50点，在略高于周一创下的七个月收盘新低的水平盘旋。

“如果过去的动能周期值得参考的话，那么从技术角度来看，综合股价指数肯定处于超卖区间，重要支撑位在1,900点附近，”三星证券分析师Kim Do-hyun表示。

综合股价指数涨幅有限，因市场广泛的避险人气使外资连续第八个交易日抛售韩股。交易所数据显示，这期间外资卖超价值逾1.6万亿(兆)韩元(15.1亿美元)的韩股。(完)
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