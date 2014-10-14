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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 16:57 BJT

台湾汇市：台币兑美元微收高，国际局势难明令走势僵滞

* 台币走势陷僵局，国际经济忧虑难解

* 出口商抛汇力道仍在，30.420展现支撑

* 明日实质交易估计在30.370-30.430

路透台北10月14日 - 台币兑美元 周二微幅收高，实质交易区间和上日相仿。汇银人士称，国际经济局势的隐忧还在，台股表现亦不稳定，台币方向难明，走势陷入僵滞，短线或在区间盘整，等待全球金融市场的进一步变化。

他们指出，交易员在走势难明之际交投意愿低落，实质交易盘部分因出口商在30.400-30.420附近的美元卖压陆续出笼，提供台币稳定支撑；而外资汇出力道亦属和缓，也无法推动台币进一步趋弱，台币价格趋于僵固，量能减少，短线估难走出方向。

“除了台股以外，其他影响台币的因素暂时不明显，后面还是看一下台股。”一位本地大型银行交易员说。

该交易员指出，外资近来在台股的卖超不大，汇出力道也有所收敛，但如果台股持续走跌，还是会对台币形成一定压力。

不过另名外资银行交易员认为，尽管全球经济堪忧，但台、韩等地仍是相对安全的资金避风港，“风比较小〞，外资资金撤出台湾相较其他地方仍属缓和，而韩元 今日收盘仍走升0.3%，预估外资对台币走势的影响力道或渐弱。

他们预估，台币短线或在30.350-30.450的较大区间内整理一段时间。而明日的波动区间估落在30.370-30.430，和今日相去不远。

台币今日主要交易区间在30.390-30.418，上日交易区间在30.386-30.420。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价较上日尾盘略有扩大；一个月远汇报价 尾盘在30.400/30.420左右，上日纽约盘收在30.390。

台湾股市 周二收高。分析师称，大盘在昨日跌破年线后，跟随亚洲交易时段的美股期货盘，呈现跌深后的反弹走势。外资及陆资在台股卖超23.18亿台币，连续六个交易日卖超共计200.64亿台币；外资在台指期净空单余额为1万9,015口，较上日减少2,394口。

多数亚洲新兴货币周二转弱，主因国际美元从上日的跌势中回复，美元此前因市场忧虑全球经济复苏脚步迟缓受到拖累走低。

本周全球重要经济事件与数据包括：

10/14(二)：美国NFIB小企业信心指数；

10/15(三)：中国工业生产者出厂价格指数(PPI)及居民消费价格指数(CPI)、美国最终需求生产者物价指数(PPI)、美国8月企业库存、德国9月CPI及HICP终值、韩国央行利率决定、欧洲央行管委会和全体会议、美联储发布经济状况褐皮书；

10/16(四)：美国9月工业生产、美国10月NAHB房屋市场指数、费城联储制造业指数、路透短观调查10月日本制造业景气判断指数、欧元区8月贸易收支、9月HICP终值；

10/17(五)：美国9月房屋开工及建筑许可、美联储主席叶伦在波士顿一场讨论会发表演说。

环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 30.430 30.450 30.385-30.450 30.450 6.58 7.69

元太外汇经纪公司 30.430 30.449 30.395-30.450 30.450 2.62 2.20

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.015/0.000 美元/台币六个月期 -0.170/-0.145 -0.150/-0.135 (完)

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