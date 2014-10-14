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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 10:48 BJT

标题新闻：泰国今年橡胶产量料或最多降10%，因胶价大跌浇灭胶农割胶热情--ANRPC

注：ANRPC为天然橡胶生产国协会的英文缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
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