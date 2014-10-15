《中国债券市场每日交易备忘》--10月15日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部280亿元人民币10年期续发固息国债上午9:30-10:30招标，收益率预测均值3.89% 中国电力财务公司80亿元三年期固息金融债下午14:00-15:00招标 中国电力财务公司50亿元五年期固息金融债下午14:00-15:00招标 华电集团40亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和建设银行主承 南方电网50亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和中国银行主承 中国海运集团20亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，进出口行和中国银行主承 张江集团10亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AA+)，浦发银行和上海银行主承 太钢不锈 20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工商银行主承 国药控股 30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中国银行和建设银行主承 株洲城市建设发展集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，南京银行和浦发银行主承 宝钢集团广东韶关钢铁10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建设银行和光大银行主承 北京首都旅游集团12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，中信银行主承 华泰证券 30亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，中行和农行等承销 华南国际工业原料城(深圳)22亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 金隅股份 20亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，民生银行和南京银行主承 上海市城市建设投资开发20亿元永续中票(第五年末发行人赎回权)簿记建档(主体评级AAA)，建行主承 舟山海洋综合开发投资5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，北京银行和国开行主承 宝钛股份 10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 北京首都农业集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承 宏图高科 12亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，中国银行主承 无锡国联发展集团5亿元15年期投资人选择权中票(10+5)簿记建档(主体评级AAA)，南京银行和浙商银行主承 福鼎城投10亿元七年期固息企业债簿记建档(主体评级AA-)，中银国际证券主承 福建省投资开发集团15亿元七年期固息企业债簿记建档(主体评级AAA)，兴业证券主承 宁夏银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6801% 徽商银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6002% 光大银行 50亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6500% 江苏江南农商行13亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.9000% 上海银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5202% 兴业银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5202% 兴业银行20亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6301% 兴业银行5亿元九个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6800% 浦发银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5202% 平安银行 5亿元一个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.0003% 建设银行 10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5501% 南京银行 20亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6801% ============================================================================ 二、新债上市： 五矿集团30亿元九个月期超短期融资券011433009，票面利率4.65% 华润股份20亿元九个月期超短融011447003，票面利率4.55% 上海电力 15亿元九个月期超短融011469004，票面利率4.58% 中国国电集团60亿元一年期短融041452050，票面利率4.55% 中国证金公司22亿元人民币三个月期短融071405003，票面利率4.55% 中材科技 5亿元一年期短融041469054，票面利率5.10% 绵阳科技城发展投资集团8亿元一年期短融041455040，票面利率5.20% 无锡产业发展集团8亿元一年期短融041472017，票面利率4.92% 康美药业 10亿元一年期短融041451057，票面利率5.00% 张江高科 5亿元一年期短融041464065，票面利率4.90% 北京首都开发控股集团10亿元一年期短融041469053，票面利率4.87% 宜兴市城市发展投资10亿元一年期短融041460096，票面利率5.04% 奇瑞汽车18亿元两年期中期票据101455025，票面利率6.50% 首创股份 6亿元三年期中票101455026，票面利率5.14% ============================================================================ 三、缴款： 重庆化医控股集团10亿元九个月期超短融 华安证券6亿元三个月期短融 华电福新 15亿元一年期短融 华映科技 5亿元一年期短融 中信证券 50亿元三个月期短融 新希望六和股份2亿元一年期短融 巨石集团7亿元一年期短融 舟山海洋综合开发投资10亿元一年期短融 鞍钢股份 30亿元一年期短融 华电煤业集团24亿元一年期短融 青岛国信发展集团5亿元五年期中票 珠海华发综合发展30亿元五年期中票 北京汽车集团10亿元永续中票(第五年末附发行人赎回权) 北京汽车集团10亿元永续中票(第五年末附发行人赎回权) 中联重科 90亿元五年期中票 杭州金融投资集团4亿元五年期中票 南昌工业控股集团5亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 财政部150亿元三年期储蓄国债111717到期兑付，票面利率5.58% 四川华西集团2亿元两年期中票1282390到期兑付，票面利率5.40% 进出口银行50亿元一年期固息金融债130327到期兑付，票面利率4.46% 中金公司8亿元三个月期短融1490134到期兑付，票面利率4.59% 招商局集团28亿元六个月期超短融011413001到期兑付，票面利率4.70% 宁沪高速 2亿元六个月期超短融011484001到期兑付，票面利率5.08% 江苏交通控股30亿元三个月期超短融011490003到期兑付，票面利率4.75% 光大银行10亿元三个月期同业存单111417002到期兑付，发行价98.85元 江苏江南农村商业银行4亿元一个月期同业存单111490086到期兑付，发行价99.62元 13金隅MTN001 101351018付息 08中化MTN2 0882021付息 09附息国债25 090025付息 10附息国债09 100009付息 10央票89续 1001089N付息 10农发12 100412付息 10无锡城投债 1080119付息 10大冶有色债 1080121付息 10徐州债 1080122付息 10首钢MTN2 1082183付息 11储蓄18 111718付息 12深圳债01 1264001付息 12深圳债02 1264002付息 12惠安国投债 1280316付息 12湘临港债 1280317付息 12运城城投债 1280318付息 12深投控MTN1 1282389付息 12粤佛塑MTN1 1282391付息 13曹妃甸债 1380292付息 13郫县国投债 1380300付息 13铁道07 1380304付息 13铁道08 1380305付息 13湘潭九华债 1380310付息 13新沂债 1380314付息 13地方债11 139111付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --国海证券股份有限公司 周三公告称，公司接到检察机关口头通知，公司总裁齐国旗被检察机关 刑事拘留，副总裁陈列江协助调查。 --中国9月出口同比增速高达15%，其中当然有全球经济复苏的带动。但分析人士细究分项数据后认为：出口高 增长“质量”存疑，超预期的出口数据恐怕存在一定“水分”，很可能涵盖了虚假贸易的因素。 今日公布9月工业生产者出厂价格指数(PPI) (8月-1.2%) 居民消费价格指数(CPI) (8月2.0%) 10/21国民经济运行情况新闻发布会 公布9月固定资产投资(不含农户) (1-8月16.5%) 社会消费品零售总额 (8月11.9%) 工业增加值 (8月6.9%) 房地产投资和销售情况月度报告 10/23公布10月汇丰中国制造业PMI初值 (9月初值50.5) 10/24公布9月70个大中城市住宅销售价格月度报告 10/28公布1-9月规模以上工业企业利润 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 边竞/李宏薇；审校 丁淑琴)