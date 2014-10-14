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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 11:26 BJT

《全球汇市》美元温和反弹，避险情绪与升息前景抑制涨势

市场观察人士表示，这些数据可能同时挫伤美元和欧元。拜美元下跌所赐，欧元已从本月稍早触及的两年低位1.2500拉回。

Praevidentia Strategy的市场分析师Masafumi Yamamoto称，“经济景气恶化应该在预料之中，但是逊于预期的数据将会打压欧元，并通过压低股市和美债收益率来加剧美元兑日圆的跌势。”

澳元兑美元 上涨0.4%至0.8807美元，受铁矿石价格暂时企稳支撑。

周一澳元一度逼近四年低位0.8642美元，因全球股市下跌引燃的波动性飙升刺激投资者解除利差交易。

美元指数 跌0.3%至85.309，远低于本月初触及的四年高点86.746，当时美联储提前升息的可能性似乎上升。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2723 1.2752 -0.23 -7.44 1.3745

美元/日圆 107.18 106.83 +0.33 +1.79 105.30

欧元/日圆 136.37 136.23 +0.10 -5.78 144.73

美元/瑞郎 0.9499 0.9479 +0.21 +6.40 0.8928

英镑/美元 1.6069 1.6083 -0.09 -2.94 1.6556

美元/加元 1.1198 1.1196 +0.02 +5.44 1.0620

澳元/美元 0.8800 0.8768 +0.36 -1.27 0.8913

新西兰元/美元 0.7905 0.7890 +0.19 -3.67 0.8206

澳元/日圆 94.320 93.670 +0.69 +0.50 93.850

新西兰元/日圆 84.730 84.290 +0.52 -1.94 86.410

英镑/日圆 172.23 171.81 +0.24 -1.20 174.33

澳元/新西兰元 1.1131 1.1106 +0.23 +2.61 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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