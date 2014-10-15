《香港重要政经日程》--10月15日-10月21日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
================== 今日重要政经消息=================
10月15日（周三）
*-- 华虹半导体 首日挂牌。
-- 香港电视 公布至8月底止12个月的中期业绩。
*--10:00 协鑫新能源 特别股东大会。
*--11:30 保利协鑫 特别股东大会。
================== 近期重要政经消息=================
10月16日（周四）
-- 丽新发展 公布全年业绩。
*--09:30 行政长官梁振英出席立法会答问环节。
--14:30 中海发展 在中国举行股东特别大会。
--15:00 浙江沪杭甬 在中国举行股东特别大会。
10月17日（周五）
-- 地政总署标售东涌55A区38号地皮截止。
-- 中国建筑国际 公布第三季业绩。
--09:30 中国建材 在中国举行股东特别大会。
--10:00 中国粗粮王饮品 股东周年大会。
10月20日（周一）
-- 公布7-9份失业率。
*-- 中国移动 公布第三季业绩。
-- 安徽海螺水泥 公布第三季业绩。
-- 中国海外宏洋 公布第三季业绩。
-- 中电控股 公布第三季业绩。
-- 和记港陆 公布第三季业绩。
-- 上海电气 公布第三季业绩。
--09:30 招商银行 在中国举行股东特别大会。
10月21日（周二）
-- 公布9月份消费物价指数（CPI）。
-- 中国海外发展 公布第三季业绩。
-- 华能国际电力 公布第三季业绩。
--10:00 合和公路基建 股东周年大会。
--11:00 合和实业 股东周年大会。
--14:00 中材股份 在中国举行股东特别大会。
注：1.“ ”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。