韩国个股：三星电子CEO称虽致力推升晶片产能，但料不会掀价格战

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透首尔10月14日 - 三星电子 首席执行官(CEO)权五铉周二表示，虽然该公司正努力推升产能，但不预期半导体产业明年会爆发价格大战。三星电子为全球最大记忆体晶片(存储器芯片)制造商。
“我们必须先观望明年的情况如何，但绝对不会出现价格战，”权五铉在一项产业活动场边对记者表示。三星一位女发言人对路透确认了他的说法。
记忆体晶片制造商今年公布获利强劲，因个人电脑(PC)与伺服器(服务器)需求优于预期，以及产能管理得当。分析师认为，2015年仍将维持不错的行业情况，预估市场活络程度与今年类似。
三星电子投资15.6兆韩元(146.7亿美元)在韩国兴建新厂房的计划，引发外界对行业获利展望的疑虑。部分投资人担心三星电子可能大举提升供应量，削价打压SK海力士 与美光(Micron Technology) 等对手。
分析师低调看待这种激进做法发生的可能性，指出新厂房要到2017年才开始投入生产。他们表示，在移动业务部门智能(智慧型)手机获利下滑的情况下，记忆体晶片业务的利润率对三星电子至关重要。(完) (编译 陈宗琦；审校 田建华)
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。