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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 11:28 BJT

台湾债市：RP利率持平，寿险走钱资金分配不均

路透台北10月14日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二大致持稳。交易商表示，今日因有寿险与投信走钱，资金分配略显不均，但银行相对宽裕，无碍调度。

市场人士指出，投信对跨月的落点安排依旧兴致缺缺，但也还不到需要调高利率的时机，因此成交利率多持平于上日。

〞有寿险走很多，但要找新钱还OK。〞一本地证券商交易员说。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；月内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月则为0.64-0.65%，大致与上日持平。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率在0.48-0.50%，同于上日。

本周台币债券交割因子有：周三预计交割五年103/15 公债344.538亿台币、周四交割台电公司债98.5亿台币、周五交割裕融 公司债15亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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