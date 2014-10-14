更新版 1-新债招标：国开行四期债结果远低预期，央行下调正回购利率点燃热情

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
* 国开行四期债结果低于预测均值逾10bp
* 投标倍数总体属较高水平
* 公开市场正回购利率下行，点燃市场情绪 (新增市场评论等内容)
路透上海10月14日 - 不到一个月时间里，中国央行再次下调公开市场正回购利率，点燃机构热情，债市一二级联袂走好。国开行周二招标的三至10年四期债，结果均低于预测均值逾10个基点(bp)。
中国人民银行稍早进行了200亿元人民币的14天期正回购操作，中标利率较上次下降10个bp至3.40%。这是央行在不到一个月时间内，两次下调具有利率指标意义的正回购利率。
北京一银行交易员表示，今日主要是正回购利率下行消息左右一二级走势。“二级(收益率)也下了不少的。”
现券市场上剩余期限近2.5年的国开行固息债140208券最新成交 在4.38%，上日尾盘为4.45%。
今日招标的四期债是国开行今年第25期新发债、第24期债 、第21期债 和第22期债 的增发债。具体发行情况如下：
期限 结果 预测均值 与预测值差 投标倍数
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三年 4.33% 4.45% -12.00bp 5.35倍
五年 4.4616% 4.58% -11.84bp 3.68倍
七年 4.5590% 4.67% -11.10bp 4.13倍
10年 4.5944% 4.70% -10.56bp 4.67倍
发行条款如下：
第25期新发债以及24、21和22期增发债
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发行上限 5/7年各为50亿元；3/10年各为40亿元
期限/计息方式 3/5/7/10年固息
招标方式 单一价格或利率(荷兰式)
缴款日 10月17日
起息日 3年：10月17日
5年：9月19日
7年：8月7日
10年：8月21日
分销期 10/15-10/17
上市日 10月23日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
--------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
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