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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 11:50 BJT

《全球市场》日股和美国公债收益率下跌，受全球经济成长忧虑拖累

美元指数 报85.347，脱离本月稍早触及的四年高点86.746。

欧元 报1.2716，日圆兑美元 报107.10。

油价逼近四年低点，受累于全球需求疑虑，而且中东主要产油国暗示尽管近期油价大跌，仍计划维持高产量。

科威特称，石油输出国组织(OPEC)不大可能为拉抬价格而减产，同时沙特私下对石油市场人士表示，能够接受油价低至80美元。

布兰特原油期货 报每桶88.23美元，接近周一触及的四年低位87.74美元。(完) (编译 王颖/艾茂林/陈宗琦/朱晓军；审校 田建华/张若琪/戴素萍)
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