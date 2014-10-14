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亚洲 | 2014年 10月 15日 星期三 07:38 BJT

****主要国家经济指标预测--10月15日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段        预估值      前值
    
    10月15日(三)
    0030  澳洲新车销售                                      9月             --       -1.8%
    --    韩国央行利率决定                                 10月           2.00%      2.25%
    0430  日本工业生产(较前月)                        8月修正值             --       -1.5%
             产能利用率指数                                 8月             --       -0.8%    
    0600  德国消费者物价指数(CPI)(较前月)               9月终值            持平       持平
                                 (较上年同期)                             +0.8%      +0.8%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                              持平       持平
                                     (较上年同期)                         +0.8%      +0.8%
    0830  英国请领失业金人数(万人)                         9月          减少3.5   减少3.72
          按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率    截至8月三个月             6.1%       6.2%
          英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年)                          +0.7%      +0.6%
                            (不包括奖金)(较上年)                          +0.8%      +0.7%
    0900  瑞士ZEW投资者信心指数                           10月              --       负7.7   
    1230  美国纽约联储制造业指数                          10月            20.80      27.54
    1230  美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月)          9月            +0.1%       持平
                                        (较上年同期)                      +1.8%      +1.8%
             核心最终需求PPI(较前月)                                      +0.1%      +0.1%
                            (较上年同期)                                  +1.8%      +1.8%
    1230  美国零售销售(较前月)                             9月            -0.1%      +0.6%
              扣除汽车的零售销售(较前月)                                  +0.3%      +0.3%
    1400  美国企业库存(较前月)                             8月            +0.4%      +0.4%
     
    2145  新西兰制造业表现指数(PMI)                        9月             --         56.5
    2300  美国联邦预算(亿美元)                             9月         盈余809   赤字1,290    
         
                       
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段        现值     预估值
    
    10月14日(二)
    0030  澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                    9月             正1        --        
  
                          企业信心指数                                     正5        --       
    0300  韩国L货供额                                      8月           +7.9%        --        
    0645  法国经常账收支(亿欧元)                           8月          赤字45        --       
    0645  法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)          9月终值          -0.4%       -0.3%     
                                      (较上年同期)                       +0.4%       +0.4%      
    0715  瑞士生产者/进口物价(较前月)                      9月           -0.1%        --       
                          (较上年同期)                                   -1.4%        --        
    0800  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)             9月终值          -0.4%       -0.3%      
                               (较上年同期)                              -0.2%       -0.1%      
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                         +1.9%       +1.8%      
                                   (较上年同期)                          -0.1%       -0.2%      
    0830  英国CPI(较前月)                                9月              持平       +0.2%      
               　 (较上年同期)                                           +1.2%       +1.4%      
               零售物价指数(RPI)(较前月)                                 +0.2%       +0.3%      
                            (较上年同期)                                 +2.3%       +2.3%      
               扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月)                     +0.2%       +0.3%      
                                        (较上年同期)                     +2.3%       +2.4%      
    0830  英国生产者物价指数(PPI)投入物价指数(较前月)    9月             -0.6%       -0.4%      
                                         (较上年同期)                    -7.4%       -6.7%      
                             PPI产出物价指数(较前月)                     -0.1%       -0.1%      
                                        (较上年同期)                     -0.4%       -0.3%      
                         核心PPI产出物价指数(较前月)                     -0.1%        持平      
                                        (较上年同期)                     +0.8%       +0.9%      
    0900  欧元区工业生产(较前月)                         8月             -1.8%       -1.6%      
                        (较上年同期)                                     -1.9%       -0.9%      
    0900  德国ZEW经济景气判断指数                       10月             负3.6       正1.0      
  
              ZEW现况指数                                                正3.2      正18.0      
 
    1130  美国NFIB小企业信心指数                         9月              95.3         --       
    2100  韩国出口价格(较上年同期)                       9月             -6.5%         --       
             进口价格(较上年同期)                                        -8.8%         --       
    2300  韩国失业率                                     9月              3.5%         --       
 
    2330 澳洲消费者信心指数                             10月              94.8         -- (完)
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