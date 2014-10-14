主要国家经济指标预测--10月15日****

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月15日(三) 0030 澳洲新车销售 9月 -- -1.8% -- 韩国央行利率决定 10月 2.00% 2.25% 0430 日本工业生产(较前月) 8月修正值 -- -1.5% 产能利用率指数 8月 -- -0.8% 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月终值 持平 持平 (较上年同期) +0.8% +0.8% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +0.8% +0.8% 0830 英国请领失业金人数(万人) 9月 减少3.5 减少3.72 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至8月三个月 6.1% 6.2% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年) +0.7% +0.6% (不包括奖金)(较上年) +0.8% +0.7% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 10月 -- 负7.7 1230 美国纽约联储制造业指数 10月 20.80 27.54 1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.1% 持平 (较上年同期) +1.8% +1.8% 核心最终需求PPI(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.8% +1.8% 1230 美国零售销售(较前月) 9月 -0.1% +0.6% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.3% +0.3% 1400 美国企业库存(较前月) 8月 +0.4% +0.4% 2145 新西兰制造业表现指数(PMI) 9月 -- 56.5 2300 美国联邦预算(亿美元) 9月 盈余809 赤字1,290 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月14日(二) 0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 9月 正1 -- 企业信心指数 正5 -- 0300 韩国L货供额 8月 +7.9% -- 0645 法国经常账收支(亿欧元) 8月 赤字45 -- 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月终值 -0.4% -0.3% (较上年同期) +0.4% +0.4% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 9月 -0.1% -- (较上年同期) -1.4% -- 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月终值 -0.4% -0.3% (较上年同期) -0.2% -0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +1.9% +1.8% (较上年同期) -0.1% -0.2% 0830 英国CPI(较前月) 9月 持平 +0.2% (较上年同期) +1.2% +1.4% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.2% +0.3% (较上年同期) +2.3% +2.3% 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.2% +0.3% (较上年同期) +2.3% +2.4% 0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价指数(较前月) 9月 -0.6% -0.4% (较上年同期) -7.4% -6.7% PPI产出物价指数(较前月) -0.1% -0.1% (较上年同期) -0.4% -0.3% 核心PPI产出物价指数(较前月) -0.1% 持平 (较上年同期) +0.8% +0.9% 0900 欧元区工业生产(较前月) 8月 -1.8% -1.6% (较上年同期) -1.9% -0.9% 0900 德国ZEW经济景气判断指数 10月 负3.6 正1.0 ZEW现况指数 正3.2 正18.0 1130 美国NFIB小企业信心指数 9月 95.3 -- 2100 韩国出口价格(较上年同期) 9月 -6.5% -- 进口价格(较上年同期) -8.8% -- 2300 韩国失业率 9月 3.5% -- 2330 澳洲消费者信心指数 10月 94.8 -- (完)
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。