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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 12:01 BJT

中国货币市场：资金面依旧充裕，正回购利率再降巩固宽松预期

路透上海10月14日 - 中国银行间资金市场周二依旧充裕，主要回购利率 则变动有限。央行公开市场正回购利率近一个月内再度下调，进一步巩固宽松预期；不过由于短期内流动性将面临缴税影响，资金价格下行动力暂不足。

交易员指出，央行通过正回购利率调整，继续释放引导融资成本下行的信号，宽松的政策基调下未来资金面无虞。尽管缴税及新股发行等因素仍不时会有扰动，但时点性波动难撼资金面大势。

“钱很多，要借很容易，今天正回购利率又下来了，央行（宽松）态度很明确，量基本上很温和，就是靠价格（来引导），”华东一银行交易员称。

她并表示，今日14天以内的回购利率波幅都不算太大，而企业缴税即将展开，由于是季度缴税，规模应该不小，不过以目前的资金面承受能力来看，整体影响应该可控。

上海一银行交易员并谈到，正回购利率再降，且与上次调低的间隔时间较短，央行政策的力度略超出此前预期，这将令宽松预期更为稳固，在化解时点波动后，资金价格还有震荡回落空间。

继国庆长假前刚刚放松房贷政策之后，中国央行宽松政策基调继续加码：时隔近一个月后，央行公开市场正回购利率再次下调10bp（基点）。市场人士表示，继上次调降正回购利率之后，货币市场资金利率节节走低，央行随行就市再次调降尚属情理之中。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:53 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5468 2.5413 +0.55

七天 3.0606 3.0590 +0.16

14天 3.3308 3.3197 +1.11

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.9750 1.7050 +227.00

七天 3.9400 3.3200 +62.00

14天 4.0000 3.6650 +33.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6200 2.6300 -1.00

七天 3.0100 3.0500 -4.00

14天 3.3900 3.2770 +11.30

Shibor

其中:隔夜 2.5380 2.5360 +0.20

七天 3.0050 3.0040 +0.10

三个月 4.5346 4.5352 -0.06

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)
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