中国货币市场：资金面依旧充裕，正回购利率再降巩固宽松预期

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透上海10月14日 - 中国银行间资金市场周二依旧充裕，主要回购利率 则变动有限。央行公开市场正回购利率近一个月内再度下调，进一步巩固宽松预期；不过由于短期内流动性将面临缴税影响，资金价格下行动力暂不足。
交易员指出，央行通过正回购利率调整，继续释放引导融资成本下行的信号，宽松的政策基调下未来资金面无虞。尽管缴税及新股发行等因素仍不时会有扰动，但时点性波动难撼资金面大势。
“钱很多，要借很容易，今天正回购利率又下来了，央行（宽松）态度很明确，量基本上很温和，就是靠价格（来引导），”华东一银行交易员称。
她并表示，今日14天以内的回购利率波幅都不算太大，而企业缴税即将展开，由于是季度缴税，规模应该不小，不过以目前的资金面承受能力来看，整体影响应该可控。
上海一银行交易员并谈到，正回购利率再降，且与上次调低的间隔时间较短，央行政策的力度略超出此前预期，这将令宽松预期更为稳固，在化解时点波动后，资金价格还有震荡回落空间。
继国庆长假前刚刚放松房贷政策之后，中国央行宽松政策基调继续加码：时隔近一个月后，央行公开市场正回购利率再次下调10bp（基点）。市场人士表示，继上次调降正回购利率之后，货币市场资金利率节节走低，央行随行就市再次调降尚属情理之中。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:53 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.5468 2.5413 +0.55
七天 3.0606 3.0590 +0.16
14天 3.3308 3.3197 +1.11
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.9750 1.7050 +227.00
七天 3.9400 3.3200 +62.00
14天 4.0000 3.6650 +33.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.6200 2.6300 -1.00
七天 3.0100 3.0500 -4.00
14天 3.3900 3.2770 +11.30
Shibor
其中:隔夜 2.5380 2.5360 +0.20
七天 3.0050 3.0040 +0.10
三个月 4.5346 4.5352 -0.06
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。