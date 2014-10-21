背景资料：台湾主要外币债券发行情况一览，最新为F-臻鼎ECB

路透台北10月21日 - 台湾近来除推动宝岛债(人民币计价债券)市场外，也重新推动国际板债券中除人民币以外的外币计价债券，令美元债券等外币债发行热度增温。
最新并有F-臻鼎 将在11月10日至台湾国际板挂牌首档美元ECB交易。
其他新券尚有瑞士信贷银行伦敦分行亦将在台湾国际板发行第二档美元债。该债券为零息债券，规模为5.1亿美元，30年期以隐含年利率4.6%定价。
英国骏懋银行(莱斯银行) 也将二度在台发行美元债，30年期的零息债最终以隐含年利率(IRR)4.72%定价，发行总额为3亿美元。该债券将在台湾柜买中心及伦敦交易所双挂牌。
根据路透自行计算，2014年以来台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额约为141.42亿美元。
各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见
以下为路透整理2013年来在台湾发行的主要外币债券一览表：
日期 发债主体 发债额 利率 年期
*2014.11 F-臻鼎 ECB 3.00亿美元 0% 5
*2014.11 瑞士信贷伦敦分行 5.10亿美元 0% 30
(IRR 4.60%)
*2014.10 骏懋银行 3.00亿美元 0% 30
(IRR 4.72%)
2014.10 Nomura International 4.08亿美元 0% 30
Funding Pte. (IRR 5%)
2014.10 东方汇理银行 1.00亿美元 4.2% 20
2014.10 法国巴黎银行 6.00亿南非币 8.9% 7
2014.10 中国信托银行 2.90亿美元 4.1% 20
2014.10 国泰世华银行 6.60亿美元 5.1% 无到期日
(12年后可赎回)
3.30亿美元 4.0% 15
2014.10 德意志银行新加坡分行 1.70亿澳元 0% 30
(IRR 6.52%)
2014.10 摩根大通 7.14亿美元 0% 30
(IRR 4.75%)
0.81亿美元 4.1% 20
2014.10 骏懋银行 2.50亿美元 0% 30
(IRR 4.75%)
2014.09 法国巴黎银行 3.00亿美元 0% 30
(IRR 4.57%)
2014.09 大华银行 3.53亿美元 0% 30
(IRR 4.53%)
2014.09 星展银行 2.30亿美元 0% 30
(IRR 4.45%)
2014.09 UBS伦敦分行 7.50亿美元 0% 30
(IRR 4.66%)
2014.09 Verizon 8.70亿美元 4.8% 30
2014.09 渣打银行(香港) 2.00亿美元 0% 30
(IRR 4.60%)
2014.09 瑞士信贷银行伦敦分行 4.00亿美元 4.0% 20
2014.09 巴克莱 6.00亿美元 0% 30
(IRR 4.70%)
2014.09 美商花旗集团 6.00亿美元 0% 30
(IRR 4.88%)
2014.09 高盛集团 9.74亿美元 0% 30
(IRR 4.96%)
2014.08 法国兴业银行 6.05亿美元 0% 30
(IRR 4.73%)
2014.08 德意志新加坡分行 4.15亿美元 0% 30
(IRR 4.87%)
2014.08 玉山银行 3.00亿美元 0% 20
(IRR 4.50%)
2014.08 摩根士丹利 9.50亿美元 4.7% 30
2014.08 东方汇理银行 1.35亿美元 4.0% 20
1.35亿美元 0% 20
(IRR 4.5%)
2014.08 野村国际银行 3.25亿美元 0% 30
(IRR 4.95%)
2014.07 德意志银行新加坡分行 6.7亿美元 0% 30
(IRR 4.9%)
2014.07 法国兴业银行 3.55亿美元 0% 20
(IRR 4.5%)
2014.07 法国兴业银行 2.5亿美元 4.1% 20
2014.01 渣打国际商银 5.8亿美元 Libor+0.7% 2
2013.05 远东新世纪 50亿日圆 1.255% 3
注：1. * 表新增发行，**表交易员提供发行资料，尚未登录台湾柜买中心
2. 主要资料来源：台湾柜台买卖中心、台湾证券交易所(完)
(记者 林妙容; 审校 张喜良)