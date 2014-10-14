更新版 2-中国汇市：人民币收盘续创逾七个月高点，四中全会前料走势趋稳

* 人民小幅收升，收盘及盘中均创逾七个月高位 * 中间价刷新近七个月新高 * 盘中窄幅震荡，中资大行结汇抵消油盘购汇影响 * 交易员称因临近四中全会，人民币走势持稳 (新增收盘报价和评论) 路透北京10月14日 - 中国人民币兑美元 周二小升，收盘及盘中均创逾七个 月高位，受中间价刷新近七个月新高提振。盘间交投明显活跃，但价格变动不多。交易员表 示，因为临近四中全会，预计人民币日内走势还是以稳为主。 交易员称，本周油盘购汇较多，同时亦有中资大行轮番结汇，导致人民币价格窄幅波动 ，但成交量明显放大。今天即期主要还是跟随中间价作出反应，而对于本周三美国财政部将 向国会提交半年度外汇报告，预计人民币反应可能有限。 “这两天相当于有40多亿美元的油盘购汇，这个量非常大。但因为有中资大行在出（美 元），所以价格没有上去。”一股份行交易员。 另一股份行交易员认为，近一段时间中国汇率对外部政治因素反应不明显，包括最近一 次7月份的中美峰会之前，中国汇率并未如之前一般作出调整姿态，基本上是我行我素的态 度。 对于后市，交易员认为人民币短期内将以窄幅震荡为主，因四中全会临近，决策层将以 维稳为主，同时亦有技术面的原因。 “我始终觉得升值是主旋律，但是近期升值的幅度还是蛮大的了，势必会有震荡和盘整 ，以减少市场投机。”第三位股份行交易员表示。 全球汇市，美元周二在欧洲盘回稳，之前兑日圆跌至一个月低位，因全球经济成长忧虑 深化和股市加剧下跌。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1247 6.1259 0.02% 中间价 6.1408 6.1446 0.06% 成交额 270亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.29% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 35 6.1230 6.1265 2014年来即期升贬值幅度 -1.16% 1年期美元/人民币掉期升水 1300 离岸人民币市场,北京时间17:14 今日 上日 1年期NDF 6.2465/90 6.2445 CNH即期 6.1388/07 6.1333 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 李然/林高丽)