更新版 2-中国汇市：人民币收盘续创逾七个月高点，四中全会前料走势趋稳

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
* 人民小幅收升，收盘及盘中均创逾七个月高位 * 中间价刷新近七个月新高 * 盘中窄幅震荡，中资大行结汇抵消油盘购汇影响 * 交易员称因临近四中全会，人民币走势持稳 (新增收盘报价和评论) 路透北京10月14日 - 中国人民币兑美元 周二小升，收盘及盘中均创逾七个 月高位，受中间价刷新近七个月新高提振。盘间交投明显活跃，但价格变动不多。交易员表 示，因为临近四中全会，预计人民币日内走势还是以稳为主。 交易员称，本周油盘购汇较多，同时亦有中资大行轮番结汇，导致人民币价格窄幅波动 ，但成交量明显放大。今天即期主要还是跟随中间价作出反应，而对于本周三美国财政部将 向国会提交半年度外汇报告，预计人民币反应可能有限。 “这两天相当于有40多亿美元的油盘购汇，这个量非常大。但因为有中资大行在出（美 元），所以价格没有上去。”一股份行交易员。 另一股份行交易员认为，近一段时间中国汇率对外部政治因素反应不明显，包括最近一 次7月份的中美峰会之前，中国汇率并未如之前一般作出调整姿态，基本上是我行我素的态 度。 对于后市，交易员认为人民币短期内将以窄幅震荡为主，因四中全会临近，决策层将以 维稳为主，同时亦有技术面的原因。 “我始终觉得升值是主旋律，但是近期升值的幅度还是蛮大的了，势必会有震荡和盘整 ，以减少市场投机。”第三位股份行交易员表示。 全球汇市，美元周二在欧洲盘回稳，之前兑日圆跌至一个月低位，因全球经济成长忧虑 深化和股市加剧下跌。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1247 6.1259 0.02% 中间价 6.1408 6.1446 0.06% 成交额 270亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.29% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 35 6.1230 6.1265 2014年来即期升贬值幅度 -1.16% 1年期美元/人民币掉期升水 1300 离岸人民币市场,北京时间17:14 今日 上日 1年期NDF 6.2465/90 6.2445 CNH即期 6.1388/07 6.1333 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 李然/林高丽)
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。