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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 17:48 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币收盘续创逾七个月高点，四中全会前料走势趋稳

* 人民小幅收升，收盘及盘中均创逾七个月高位
    * 中间价刷新近七个月新高
    * 盘中窄幅震荡，中资大行结汇抵消油盘购汇影响
    * 交易员称因临近四中全会，人民币走势持稳

 (新增收盘报价和评论)
    路透北京10月14日 - 中国人民币兑美元 周二小升，收盘及盘中均创逾七个
月高位，受中间价刷新近七个月新高提振。盘间交投明显活跃，但价格变动不多。交易员表
示，因为临近四中全会，预计人民币日内走势还是以稳为主。
    
    交易员称，本周油盘购汇较多，同时亦有中资大行轮番结汇，导致人民币价格窄幅波动
，但成交量明显放大。今天即期主要还是跟随中间价作出反应，而对于本周三美国财政部将
向国会提交半年度外汇报告，预计人民币反应可能有限。
    
    “这两天相当于有40多亿美元的油盘购汇，这个量非常大。但因为有中资大行在出（美
元），所以价格没有上去。”一股份行交易员。
       
    另一股份行交易员认为，近一段时间中国汇率对外部政治因素反应不明显，包括最近一
次7月份的中美峰会之前，中国汇率并未如之前一般作出调整姿态，基本上是我行我素的态
度。
    
    对于后市，交易员认为人民币短期内将以窄幅震荡为主，因四中全会临近，决策层将以
维稳为主，同时亦有技术面的原因。
    
    “我始终觉得升值是主旋律，但是近期升值的幅度还是蛮大的了，势必会有震荡和盘整
，以减少市场投机。”第三位股份行交易员表示。
                
    全球汇市，美元周二在欧洲盘回稳，之前兑日圆跌至一个月低位，因全球经济成长忧虑
深化和股市加剧下跌。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：      
 在岸市场人民币兑美元             今日                上日       升贬
 即期成交价格                     6.1247              6.1259     0.02%
 中间价                           6.1408              6.1446     0.06%
 成交额                           270亿美元                      
                                                                 
 日内相对于中间价最大波幅         0.29% (上限±2%)    日高       日低
 日内波动幅度(pips)               35                  6.1230     6.1265
 2014年来即期升贬值幅度           -1.16%                         
 1年期美元/人民币掉期升水         1300                           
                                                                 
                                                                 
 离岸人民币市场,北京时间17:14     今日                上日       
 1年期NDF                         6.2465/90           6.2445     
 CNH即期                          6.1388/07           6.1333     
  
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 倪蔚丹；审校 李然/林高丽)
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