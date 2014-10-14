中国债市动态：现券收益率及IRS下跌，正回购利率再降乐观情绪发酵

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透上海10月14日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率及IRS(利率互换)均回落。因央行在不到一个月内再度下调公开市场正回购利率，现券延续上日尾盘做多气氛，国债期货也续涨，乐观情绪主导盘面。
交易员并指出，早间一级国开行新债发行收益率定位也明显偏低，投资者认为，现券收益率虽已累积较大跌幅，但在基本面和资金面双重支撑下，债市投资氛围向好，风险不大；后续可关注资金价格是否还会下探，以追随正回购利率的下调步伐。
“央行这样(下调正回购利率)也是在响应调降融资成本的号召吧，基本相当于基准利率的下调了，”上海一商业银行交易员称。
继国庆长假前刚刚放松房贷政策之后，中国央行宽松政策基调继续加码：时隔近一个月后，央行公开市场正回购利率再次下调10bp（基点）。市场人士表示，继上次调降正回购利率之后，货币市场资金利率节节走低，央行随行就市再次调降尚属情理之中。
上海一券商交易员提到，昨日尾盘市场即出现异动，到早盘现券各期限收益率仍在下行，其中短端跌幅较长端略深，从国开债双边报价对应收益率来看，卖盘报价收益率跌幅在10个bp，长端跌幅约7-8个bp左右，“现在还是卖盘主导，买盘报价会有一定空间，不想轻易追涨吧。”
剩余期限约2.48年的国开债140208券最新双边收益率 在4.41%/4.35%，上交易日尾盘为4.45%/4.45%。
上述银行交易员还提到，目前公开市场14天正回购利率为3.40%，货币市场上14天回购加权利率 约3.33%，七天回购 约3.06%，未来若资金继续宽松，货币市场利率再降，有望为公开市场正回购利率打开进一步下行空间，“总归宽松预期还在，多头情绪比较好。”
广发银行交易员吴思捷也指出，机构对正回购利率下调已有预期，但央行的时间点选择较为意外，在不到一个月内两度下调利率，令市况颇受鼓舞。目前现券气氛较好，但亦要关注下周二要公布的GDP数据，“如果数据比较好，那可能有人会认为，利好出尽，总有人止盈的。”
国债期货方面，中金所五年期国债期货主力合约TF1412 早盘收报94.998元人民币，较上日结算价涨0.388元，或0.41%。(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。