中国债市动态：现券收益率及IRS下跌，正回购利率再降乐观情绪发酵

路透上海10月14日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率及IRS(利率互换)均回落。因央行在不到一个月内再度下调公开市场正回购利率，现券延续上日尾盘做多气氛，国债期货也续涨，乐观情绪主导盘面。

交易员并指出，早间一级国开行新债发行收益率定位也明显偏低，投资者认为，现券收益率虽已累积较大跌幅，但在基本面和资金面双重支撑下，债市投资氛围向好，风险不大；后续可关注资金价格是否还会下探，以追随正回购利率的下调步伐。

“央行这样(下调正回购利率)也是在响应调降融资成本的号召吧，基本相当于基准利率的下调了，”上海一商业银行交易员称。

继国庆长假前刚刚放松房贷政策之后，中国央行宽松政策基调继续加码：时隔近一个月后，央行公开市场正回购利率再次下调10bp（基点）。市场人士表示，继上次调降正回购利率之后，货币市场资金利率节节走低，央行随行就市再次调降尚属情理之中。

上海一券商交易员提到，昨日尾盘市场即出现异动，到早盘现券各期限收益率仍在下行，其中短端跌幅较长端略深，从国开债双边报价对应收益率来看，卖盘报价收益率跌幅在10个bp，长端跌幅约7-8个bp左右，“现在还是卖盘主导，买盘报价会有一定空间，不想轻易追涨吧。”

剩余期限约2.48年的国开债140208券最新双边收益率 在4.41%/4.35%，上交易日尾盘为4.45%/4.45%。

上述银行交易员还提到，目前公开市场14天正回购利率为3.40%，货币市场上14天回购加权利率 约3.33%，七天回购 约3.06%，未来若资金继续宽松，货币市场利率再降，有望为公开市场正回购利率打开进一步下行空间，“总归宽松预期还在，多头情绪比较好。”

广发银行交易员吴思捷也指出，机构对正回购利率下调已有预期，但央行的时间点选择较为意外，在不到一个月内两度下调利率，令市况颇受鼓舞。目前现券气氛较好，但亦要关注下周二要公布的GDP数据，“如果数据比较好，那可能有人会认为，利好出尽，总有人止盈的。”