中国货币市场：无锡农商行称今年同业存单发行额度为30亿元

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透上海10月14日 - 中国无锡农村商业银行股份有限公司周二公告，今年同业存单额度为30亿元人民币；至此，累计已有68家银行披露年度计划，规模总计达13,896亿元。
经联合资信评估有限公司评定，无锡农商行主体评级为AA。另外，中国货币网信息显示，目前共有70家银行获得同业存单发行资格。
以下为各家银行今年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）：
发行主体 发行计划额度
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工商银行 1,000
中国银行 1,000
建设银行 1,000
交通银行 800
招商银行 800
中信银行 1,000
兴业银行 1,000
农业银行 500
浦发银行 1,000
国开行 500
浙商银行 100
平安银行 700
上海银行 300
江苏银行 100
北京银行 500
民生银行 500
光大银行 500
华夏银行 600
杭州银行 100
南京银行 100
鄞州银行 30
汇丰银行(中国) 50
绍兴银行 10
宁波银行 200
南昌银行 50
台州银行 10
长沙银行 50
福建海峡银行 40
泉州银行 40
徽商银行 100
东莞银行 30
厦门农商行 50
临商银行 15
金华银行 10
九江银行 50
河北银行 20
大连农村商业银行 20
贵阳银行 100
桂林银行 20
江苏海门农商行 20
青岛银行 50
西安银行 100
杭州联合银行 20
东亚银行(中国) 30
江苏江南农村商业银行 50
鹿城农商银行 8
成都银行 60
乐清农村商业银行 5
浙江富阳农村合作银行 10
包商银行 80
汉口银行 50
德阳银行 15
兰州银行 30
顺德农商行 50
乐山市商业银行 20
齐鲁银行 20
广州农村商业银行 50
温州龙湾农商行 3
温州瓯海农商行 6
南浔农商行 1
余姚农村合作银行 3
上饶银行 20
浙江萧山农村合作银行 10
富邦华一银行 50
宁夏银行 5
北京农商行 100
海盐农村信用合作联社 5
无锡农商行 30
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合计 13,896
中国央行2013年发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期金额不得低于5,000万元。上述机构应于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。 (完)
参看细节，请点选中国货币网 here (发稿 边竞；审校 黄凯)
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。