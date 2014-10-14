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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 12:50 BJT

香港股市：早盘上涨，此前港警清除占中路障

路透上海10月14日 - 香港股市周二早盘上涨，此前香港警察使用大锤和电锯清除“占中”示威者在政府办公楼附近和金融中心区设置的路障。

中午时分，恒生指数 涨0.65%，报23,294点，恒生国企指数 涨0.8%。自从10月初开始民主示威活动以来，港股已受重挫。

汇业财经集团策略师Chi Yung表示，“政府已对示威采取更多的管控，对市场释出正面信号。”

“这是推升港股的主要原因”。(完) 　　
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