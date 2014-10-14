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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 13:09 BJT

中国新债：进出口行周五发至多160亿三期债，分六个月、三年及五年

路透上海10月14日 - 中国进出口银行周二公告称，将于周五(17日)在银行间债市招标发行至多160亿元人民币三期债券，其中六个月贴现品种发行上限为60亿元，三年和五年各为50亿元。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述三期债为该行今年第67、68和69期债券，具体发行条款如下：

67期 68期 69期

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招标规模上限 60亿元 50亿元 50亿元

期限/计息方式 六个月贴现 三年固息 五年固息

招标时间 10:00-11:30 10:00-11:00 10:00-11:00

中标方式 单一价格中标 单一利率中标 单一利率中标

起息日 10月21日 10月21日 10月21日

缴款日 10月21日 10月21日 10月21日

分销期 10/17-10/21 10/17-10/21 10/17-10/21

上市日 10月23日 10月27日 10月27日

基本承销额 无 无 无

发行手续费 无 0.05% 0.10%

-----------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 黄凯)
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