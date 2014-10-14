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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 13:28 BJT

路透基点：小米10亿美元贷款在一般银团阶段获10家银行参贷--TRLPC

路透香港10月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国智能手机制造商小米公司的10亿美元三年期双档贷款，在一般银团阶段获得10家银行参贷，总计承贷2.1亿美元。

一位消息人士称，参贷银行包括第一海湾银行(First Gulf Bank)，承贷5,000万美元。

一般银团阶段参贷的10家银行，与其他20家银行一道组成承销团，其中包括初始牵头行兼簿记行(MLAB)德意志银行、摩根大通及摩根士丹利。

这笔贷款平均分成两部分：A部分为定期贷款，B部分为循环贷款。两部分贷款的最高综合收益为273个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码232.5个基点。此前，高级银团的银行综合收益为282.5个基点。

一位消息人士称，一般银团阶段定于本周结束，尽管银行反响热烈，但该交易将不会扩大规模。

此前在高级银团阶段参贷的银行包括：澳新银行(澳盛银行/ANZ)、巴西银行、东亚银行、台湾银行、三菱东京日联银行、巴克莱、法国巴黎银行、国泰世华银行、瑞士信贷、中国信托商业银行、高盛、恒生银行、工银亚洲、ING Bank、马来亚银行、渣打银行和永隆银行。

所筹贷款用于一般企业用途，且可能给母公司用作支应内地营运。(完)

(编译 王兴亚；审校 高琦)
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