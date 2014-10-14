路透基点：小米10亿美元贷款在一般银团阶段获10家银行参贷--TRLPC

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透香港10月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国智能手机制造商小米公司的10亿美元三年期双档贷款，在一般银团阶段获得10家银行参贷，总计承贷2.1亿美元。
一位消息人士称，参贷银行包括第一海湾银行(First Gulf Bank)，承贷5,000万美元。
一般银团阶段参贷的10家银行，与其他20家银行一道组成承销团，其中包括初始牵头行兼簿记行(MLAB)德意志银行、摩根大通及摩根士丹利。
这笔贷款平均分成两部分：A部分为定期贷款，B部分为循环贷款。两部分贷款的最高综合收益为273个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码232.5个基点。此前，高级银团的银行综合收益为282.5个基点。
一位消息人士称，一般银团阶段定于本周结束，尽管银行反响热烈，但该交易将不会扩大规模。
此前在高级银团阶段参贷的银行包括：澳新银行(澳盛银行/ANZ)、巴西银行、东亚银行、台湾银行、三菱东京日联银行、巴克莱、法国巴黎银行、国泰世华银行、瑞士信贷、中国信托商业银行、高盛、恒生银行、工银亚洲、ING Bank、马来亚银行、渣打银行和永隆银行。
所筹贷款用于一般企业用途，且可能给母公司用作支应内地营运。(完)
(编译 王兴亚；审校 高琦)
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。