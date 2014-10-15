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亚洲 | 2014年 10月 15日 星期三 08:46 BJT

《台湾重要政经日程》--10月15日

===================今日重要政经消息=============================

10/15(三)

-- 9:00 金管会主委与财政部长赴立法院备询。

--10:00 香港/广州/台北经贸合作交流会。

--11:00 柜买中心举行例行记者会。

--13:30 宏基 举行云端服务论坛。

--15:00 经济部工业局产业升级转型产官学总动员记者会。

--16:00 国发会〞创新创业谘询委员会〞。

--16:20 央行公布至9月底人民币相关数据。

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10/16(四)

--14:00 台积电 投资人说明会。

--14:30 大立光 投资人说明会。

10/20(一)

--16:00 经济部公布9月外销订单，上月年增率为5.2%。

10/22(三)

--08:30 主计总处公布9月季调失业率，上月为3.94%。

10/23(四)

--16:00 经济部公布9月工业生产指数，上月年增率为7.03%。

10/24(五)

--16:10 央行公布9月M2年增率，上月为年增5.64%。

*10/29(三)

--14:00 台湾友达 投资人说明会。

--17:00 台湾联电 投资人说明会。

*10/31(五)

--08:30 主计总处公布第三季经济成长率概估值，第二季经济成长率为成长3.74%。

11/4(二)

--12:20 央行代财政部标售103/13期增额公债金额预定350亿台币，年期为10年期。

11/5(三)

--08:30 主计总处公布10月消费者物价指数年增率，上月为年增0.72%。

--16:15 央行公布10月末外汇存底，上月底为4,206.96亿美元。

11/7(四)

--16:00 财政部公布10月进口/出口数据，上月出口年增4.7%。

*11/10(一)

--13:30 台积电 公布10月营收。

11/20(四)

--16:10 央行公布第三季经常帐，上季初值为顺差164.7亿美元。

11/21(五)

--12:20 央行代财政部标售103/16期公债金额预定300亿台币，年期为30年期。

11/29(六)

--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。

12/1(一)

--12:20 央行代财政部标售103/13期增额公债金额预定300亿台币，年期为10年期。

12/24(三)

--12:20 央行代财政部标售财103-9期国库券金额预定300亿台币，91天期。

12/26(五)

--12:20 央行代财政部标售财103-10期国库券金额预定350亿台币，182天期。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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