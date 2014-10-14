《汇市简讯》欧洲盘初：中国央行宽松政策基调继续加码

企业并购：黑石管理的基金以约20亿美元收购天然气管道公司EagleClaw
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
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* 澳元/美元涨0.25%，美元/日圆升0.23%，欧元/美元下挫0.20%，澳元/新西兰元涨0.26%
* 日股日经指数跌2.25%，港股恒生指数涨0.12%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.58%，10年期美债收益率报2.2397%
* 继国庆长假前刚刚放松房贷政策之后，中国央行宽松政策基调继续加码；时隔近一个月后，央行公开市场正回购利率再次下调10bp（基点）。
* 数百名香港警察周二使用大锤和电锯清除“占中”示威者在政府办公楼附近和金融中心区设置的路障。昨日反“占中”人士试图清除路障，并和示威者爆发冲突。
* 澳洲央行助理总裁德贝尔周二表示，尽管澳元近期下跌，但仍“高于根据基本面因素做出的预估”。 (完)
(编译 于春红; 审校 张明钧)
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
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