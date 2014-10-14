版本:
中国
市场报道 | 2014年 10月 14日 星期二 14:05 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：中国央行宽松政策基调继续加码

0552GMT

* 澳元/美元涨0.25%，美元/日圆升0.23%，欧元/美元下挫0.20%，澳元/新西兰元涨0.26%

* 日股日经指数跌2.25%，港股恒生指数涨0.12%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.58%，10年期美债收益率报2.2397%

* 继国庆长假前刚刚放松房贷政策之后，中国央行宽松政策基调继续加码；时隔近一个月后，央行公开市场正回购利率再次下调10bp（基点）。

* 数百名香港警察周二使用大锤和电锯清除“占中”示威者在政府办公楼附近和金融中心区设置的路障。昨日反“占中”人士试图清除路障，并和示威者爆发冲突。

* 澳洲央行助理总裁德贝尔周二表示，尽管澳元近期下跌，但仍“高于根据基本面因素做出的预估”。 (完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐