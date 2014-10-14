《汇市简讯》欧洲盘初：中国央行宽松政策基调继续加码

* 继国庆长假前刚刚放松房贷政策之后，中国央行宽松政策基调继续加码；时隔近一个月后，央行公开市场正回购利率再次下调10bp（基点）。

* 数百名香港警察周二使用大锤和电锯清除“占中”示威者在政府办公楼附近和金融中心区设置的路障。昨日反“占中”人士试图清除路障，并和示威者爆发冲突。