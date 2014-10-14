《中国企业债发行日程表》--10月14日

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *海宁城市 13 7 10/22簿记建档 上限8.18% AA 10/22-10/24 国开证券 发展投资集团 ========================================================================================= *舟山群岛新区 10 8 10/21簿记建档 -- AA- 10/22-10/23 财通证券 蓬莱国有资产投资集团 (第3-7年末每年偿还15%，第8年末偿还25%/以土地使用权和房产担保) ========================================================================================= *辽宁忠旺集团 11 6 10/21簿记建档 -- AA+ 10/22-10/24 银河证券
(第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= *乐山国资 12 7 10/21簿记建档 -- AA 10/22-10/24 国泰君安证券
(第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 福建龙岩市开 5 7 10/10簿记建档 7.70% AA- 10/13-10/17 天风证券 发区建设发展公司 (第3-7年末每年还20%本金/龙岩市汇金资产经营发展公司提供担保) ========================================================================================= 北京保障房 25 15 10/14簿记建档 上限5.70% AAA 10/15-10/17 海通证券 建设投资中心 (第5和第10年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ======================================================================================== 福鼎城投 10 7 10/15簿记建档 *上限8.20% AA- 10/16-10/20 中银国际证券
(第3-7年末每年还20%本金/发行人以国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 福建省投资 15 7 10/15簿记建档 *上限5.69% AAA 10/16-10/20 兴业证券 开发集团 (第5年末附发行人上调利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 天瑞集团 15 7 10/15簿记建档 *上限7.90% AA 10/16-10/20 华西证券
(第3和第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) 国开证券
(公司法定代表人等以个人全部财产提供担保) ========================================================================================= 德兴市城市 8 7 10/16簿记建档 上限8.98% AA- 10/17-10/21 兴业证券 建设经营 (第3-7年末每年偿还20%本金/发行人国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 乐清国有投资 10 7 10/17簿记建档 -- AA 10/20-10/21 财通证券 有限公司 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 繁昌县建投 10 7 10/16簿记建档 -- AA- 10/17-10/23 国信证券
(第3-7年末每年偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= 鹰潭市投融资 15 7 10/16簿记建档 上限7.89% AA 10/17-10/23 中航证券
(第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================== 西安世园 12 7 10/20簿记建档 -- AA 10/21-10/27 华林证券 投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 =========================================================================================
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 柳州市城市 10 3 10/15簿记建档 上限6.54% AA 10/16-10/17 民生银行 投资建设发展 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 李宏薇；审校 边竞)
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。