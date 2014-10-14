《中国债市每日综述》现券收益率及IRS大挫，正回购利率再下调成推手

* 公开市场正回购利率一个月内再次下调

* 现券收益率及IRS应声大挫

* 国债期货扩大涨势，交投活跃

* 对短期后市乐观预期略占上风

路透上海10月14日 - 中国银行间债市周二现券收益率和IRS大挫，因央行不到一个月内，再次下调公开市场正回购利率。国债期货亦在上日基础上扩大涨势，交投活跃。

目前对短期内后市持有乐观预期的看法略占上风。因9月主要经济数据预计未脱低谷，且流动性持续宽松。

央行公开市场今日进行200亿元人民币14天期正回购操作，中标利率3.4%，较前次调降10bp。此前，央行在7月14日重启14天正回购时，将利率从年初3.8%的下调至3.7%。9月18日，央行再度下调14天正回购利率至3.5%。

在货币政策结构性调整基调下，公开市场正回购利率的下调，被视为一种降息操作的代替品。

华中一券商交易员表示，受正回购利率下行消息推动，二级市场中长期政策性金融债收益率最多跌近10个基点(bp)。

至于短期内后市，他认为，9月经济数据难出现明显改善，而资金面持续宽松，都利好现券。“我感觉明天可能就维持在这个收益率，或者再下行一些。”

国家统计局将于明日(周三)公布9月工业生产者出厂价格指数(PPI)及居民消费价格指数(CPI)数据，央行也有望在本周公布当月新增信贷等金融数据。

上日尾盘突然走升的五年期国债期货主力合约，今日扩大涨幅，TF1412 收报95.222元，涨0.612元，或0.65%。与最近一次(9月18日)正回购利率下调当日表现相当。

不过上海一银行交易员表示，与三季度相比，去年四季度经济增长基数不高，有利数据转好。基本面对现券的支撑力度可能会逐步减弱，建议交易且看且战，追涨不宜用力过猛。

剩余期限近七年的国开行固息债140221券最新成交 在4.60%，上日尾盘为4.71%。

**正回购利率再降，巩固资金宽松预期**

银行间资金市场周二依旧充裕，主要回购利率 则变动有限。央行公开市场正回购利率近一个月内再度下调，进一步巩固宽松预期；不过由于短期内流动性将面临缴税影响，资金价格下行动力暂不足。

交易员指出，央行通过正回购利率调整，继续释放引导融资成本下行的信号，宽松的政策基调下未来资金面无虞。尽管缴税及新股发行等因素仍不时会有扰动，但时点性波动难撼资金面大势。

“钱很多，要借很容易，今天正回购利率又下来了，央行(宽松)态度很明确，量基本上很温和，就是靠价格(来引导)，”华东一银行交易员称。

她并表示，今日14天以内的回购利率波幅都不算太大，而企业缴税即将展开，由于是季度缴税，规模应该不小，不过以目前的资金面承受能力来看，整体影响应该可控。

上海一银行交易员并谈到，正回购利率再降，且与上次调低的间隔时间较短，央行政策的力度略超出此前预期，这将令宽松预期更为稳固，在化解时点波动后，资金价格还有震荡回落空间。

今日银行间市场质押式回购总成交金额10,709.16亿元，较上日的10,622.22亿元稍增；其中，隔夜品种依旧维持在较高成交规模，为9,212.41亿元，上日为9,106.67亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5474 2.5413 +0.61 9,212.41

七天 3.0719 3.0590 +1.29 1,092.53

14天 3.3262 3.3197 +0.65 243.54

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.0000 1.7050 +29.50 2,930.12

七天 3.5000 3.3200 +18.00 193.85

14天 3.3500 3.6650 -31.50 16.27

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6200 2.6300 -1.00 --

七天 3.0100 3.0500 -4.00 --

14天 3.3900 3.2770 +11.30 --

Shibor

其中:隔夜 2.5380 2.5360 +0.20 --

七天 3.0050 3.0040 +0.10 --

三个月 4.5346 4.5352 -0.06 --