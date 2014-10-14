台湾股市：随美股期货跌深反弹，基本面决定能否收复年线

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透台北10月14日 - 台湾股市周二收高。分析师称，大盘在昨日跌破年线后，跟随亚洲交易时段的美股期货盘，呈现跌深后的反弹走势。
台湾加权股价指数 收高0.65%或57点至8,768.39点；今日成交初值 为736.97亿台币，上交易日修正后为1,027.25亿。
〞这是失守后的跌深反弹，能否回到年线之上，要看基本面的强度。〞兆丰投顾一不愿具名的分析师说。
他认为，美国接下来将公布企业财报，且台积电 也将在周四举行业绩说明会，预料业绩结果与展望对股市将产生正面帮助。不过因上方套牢卖压不轻，因此指数回到9,000点后将面临不小的阻力。
昨日重挫的食品类股 ，今日除了味全 继续跌停外，其余个股跌幅有收敛趋势。分析师认为，这波食安风暴对股市的冲击已初步止稳。
本地时间14:06时，美国道琼工业指数期货 涨0.42%。(完)
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。