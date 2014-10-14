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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 14:17 BJT

台湾股市：随美股期货跌深反弹，基本面决定能否收复年线

路透台北10月14日 - 台湾股市周二收高。分析师称，大盘在昨日跌破年线后，跟随亚洲交易时段的美股期货盘，呈现跌深后的反弹走势。

台湾加权股价指数 收高0.65%或57点至8,768.39点；今日成交初值 为736.97亿台币，上交易日修正后为1,027.25亿。

〞这是失守后的跌深反弹，能否回到年线之上，要看基本面的强度。〞兆丰投顾一不愿具名的分析师说。

他认为，美国接下来将公布企业财报，且台积电 也将在周四举行业绩说明会，预料业绩结果与展望对股市将产生正面帮助。不过因上方套牢卖压不轻，因此指数回到9,000点后将面临不小的阻力。

昨日重挫的食品类股 ，今日除了味全 继续跌停外，其余个股跌幅有收敛趋势。分析师认为，这波食安风暴对股市的冲击已初步止稳。

本地时间14:06时，美国道琼工业指数期货 涨0.42%。(完)
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