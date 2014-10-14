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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 14:21 BJT

俄股业绩：俄罗斯天然气公司Gazprom上半年净利降至111亿美元

路透莫斯科10月14日 - 俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom) 周二表示，上半年净利从上年同期的5,827亿卢布降至4,505.8亿卢布(111亿美元)。

上半年总营收从上年同期的2.57万亿卢布升至2.87万亿卢布，而与乌克兰相关的天然气债务拨备达到2,158亿卢布。(完)
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