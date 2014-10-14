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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 14:20 BJT

韩国股市：收高结束连续三日跌势，受低接买盘支撑

路透首尔10月14日 - 韩国股市周二小幅收高，中止连续三日下跌，大盘上日创七个月收盘新低后，逢低承接买盘涌现，提供支撑。

综合股价指数 上涨0.11%，收报1,929.25点。(完)
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