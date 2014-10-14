版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 14:22 BJT

韩国汇市：韩元走坚，美联储暗示推迟加息拖累美元

路透首尔10月14日 - 韩国韩元兑美元 周二走坚，隔夜美元下跌，因美联储暗示或延迟加息，以回应近期全球经济增速放缓的迹象。

韩元兑美元 在本地收报1,064.5韩元，周一收报1,067.9。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王洋; 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐