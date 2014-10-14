中国央行宽松政策继续加码，一个月内公开市场正回购利率再度下调，亦是年内第三降。市场人士表示， 此举表明央行继续降低融资成本的意图未改，延续宽松基调以助力经济稳增长。现券市场收益率及利率互换IR S应声走低。 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一表示，美国联邦储备理事会(美联储)未来在决定何时升息时，应 该宁可偏于谨慎，担心在全球经济形势疲弱之际断送美国经济复苏。他重申，他认为可能在2016年初之前都不 需要升息。这一预测比目前投资者预期要晚半年，亦晚于他的许多美联储同僚的看法。 英国央行总裁卡尼在周一播出的专访中表示，欧元区经济疲软，将只是协助决定央行何时升息的因素之一 。卡尼向美国有线电视新闻网(CNN)表示，欧元区及其他地区经济疲软，是国际货币基金组织(IMF)华盛顿会议 的一大主题，但英国经济复苏主要是由国内因素推动。” 新加坡金管局周二下调了对2014年整体和核心通胀率的预估值，但维持偏紧货币政策立场不变，与预期一 致。金管局称，未来几个季度，核心通胀率或守在历史平均水准以上。新加坡金管局公布，将维持坡元名义有 效汇率温和逐步升值的政策，坡元升值坡度、波动幅度和波动区间中点水平将维持不变。 俄罗斯央行总裁纳比乌里娜(Elvira Nabiullina)表示，俄罗斯卢布汇率将按步就班从明年起自由浮动， 但她对过去数周央行干预卢布贬值的政策做出辩护。纳比乌里娜周一表示，该行过去10日已经花费约60亿美元 扞卫卢布汇率，她并称汇市情势获得控制。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率11% 2014年4月3日升25基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.25% 2014年8月14日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.0% 2014年3月12日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率8.00% 2014年1月28日升25基点 附卖回利率7.00% 2014年1月28日升25基点 印尼 指标利率7.50% 2013年11月12日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率0.25% 2014年7月3日降50基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率8.00% 2014年7月25日上调50个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25% 。(完) (整理 张明钧; 审校 蔡美珍)