中国公开市场：一级交易商可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求

路透上海10月15日 - 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购为14天。

中国央行宽松政策继续加码,公开市场周二在时隔近一个月后，正回购利率再次下调10bp（基点），亦是年内第三降;市场人士表示，此举表明央行继续降低融资成本的意图未改，延续宽松基调以助力经济稳增长。

据路透计算，本周公开市场有200亿正回购及200亿元央票到期,已于周二到期。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。(完)

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