离岸人民币：台湾银行业9月底人民币存款3,004.29亿元，月增1.76%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北10月15日 - 台湾央行周三表示，至今年9月底止，台湾银行业累计人民币存款 达3,004.29亿元，较前月成长约1.76%。
与香港8月底人民币存款 9,367.97亿元相较，台湾人民币存款约达香港的32.07%，上月则为31.52%。
9月底台湾外汇指定银行(DBU)人民币存款增至2,482.13亿元，以海外法人为主要存款来源的国际金融业务分行(OBU)人民币存款则为522.16亿元。
台湾央行稍早发布的8月台北外汇市场概况显示，美元/人民币稳居第三货币交易的首位，其交易占所有币别交易量16.9%，金额为1,015.5亿美元。
台湾人民币存款/放款趋势图请点选 (bit.ly/1sQz0m8)
以下为台湾人民币相关数据：(单位：亿元)
时间 总存款量 DBU存款 OBU存款 放款余额 汇款总额 美元/人民币交易(亿美元)
2014年
9月 3,004.29 2,482.13 522.16 183.78 1,231.74 --
8月 2,952.44 2,433.63 518.81 176.81 681.38 1,015.50
7月 2,930.26 2,409.88 520.38 172.50 788.67 954.30
6月 2,927.38 2,400.86 526.52 176.58 758.53 862.40
5月 2,900.79 2,331.81 568.98 169.07 735.81 819.60
4月 2,875.37 2,276.08 599.29 152.21 707.77 919.50
3月 2,683.92 2,118.64 565.28 146.74 886.23 1,040.38
2月 2,470.51 1,925.71 544.80 142.08 706.53 1,401.25
1月 2,145.22 1,658.19 487.03 138.03 809.54 2,133.91
2013年
12月 1,826.00 1,382.19 443.81 127.39 1,004.54 592.70
11月 1,551.23 1,172.85 378.38 108.52 592.17 868.14
10月 1,232.47 885.04 347.43 95.24 495.87 842.72
9月 986.59 662.80 323.79 90.29 369.75 881.82
8月 851.41 544.51 306.90 81.80 396.38 774.02
7月 768.59 465.64 302.95 79.61 673.16 743.94
6月 711.98 408.34 303.64 74.19 375.21 718.86
5月 662.85 344.17 318.68 66.90 428.41 1,027.03
4月 568.79 265.29 303.50 63.63 240.67 588.72
3月 482.99 185.04 297.95 66.77 245.41 640.77
2月 390.11 96.30 293.81 66.21 173.07 334.07
注1：放款余额、汇款总额、跨境贸易结算总额均含DBU及OBU数据
注2：放款余额含进出口押汇、贴现、应收帐款融资、短中长期放款及担保放款、放款转列之催收款项
资料来源：台湾央行。(完)
离岸人民币新闻请点选 (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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