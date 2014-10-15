离岸人民币：台湾银行业9月底人民币存款3,004.29亿元，月增1.76%

路透台北10月15日 - 台湾央行周三表示，至今年9月底止，台湾银行业累计人民币存款 达3,004.29亿元，较前月成长约1.76%。

与香港8月底人民币存款 9,367.97亿元相较，台湾人民币存款约达香港的32.07%，上月则为31.52%。

9月底台湾外汇指定银行(DBU)人民币存款增至2,482.13亿元，以海外法人为主要存款来源的国际金融业务分行(OBU)人民币存款则为522.16亿元。

台湾央行稍早发布的8月台北外汇市场概况显示，美元/人民币稳居第三货币交易的首位，其交易占所有币别交易量16.9%，金额为1,015.5亿美元。

台湾人民币存款/放款趋势图请点选 (bit.ly/1sQz0m8)

以下为台湾人民币相关数据：(单位：亿元)

时间 总存款量 DBU存款 OBU存款 放款余额 汇款总额 美元/人民币交易(亿美元)

2014年

9月 3,004.29 2,482.13 522.16 183.78 1,231.74 --

8月 2,952.44 2,433.63 518.81 176.81 681.38 1,015.50

7月 2,930.26 2,409.88 520.38 172.50 788.67 954.30

6月 2,927.38 2,400.86 526.52 176.58 758.53 862.40

5月 2,900.79 2,331.81 568.98 169.07 735.81 819.60

4月 2,875.37 2,276.08 599.29 152.21 707.77 919.50

3月 2,683.92 2,118.64 565.28 146.74 886.23 1,040.38

2月 2,470.51 1,925.71 544.80 142.08 706.53 1,401.25

1月 2,145.22 1,658.19 487.03 138.03 809.54 2,133.91

2013年

12月 1,826.00 1,382.19 443.81 127.39 1,004.54 592.70

11月 1,551.23 1,172.85 378.38 108.52 592.17 868.14

10月 1,232.47 885.04 347.43 95.24 495.87 842.72

9月 986.59 662.80 323.79 90.29 369.75 881.82

8月 851.41 544.51 306.90 81.80 396.38 774.02

7月 768.59 465.64 302.95 79.61 673.16 743.94

6月 711.98 408.34 303.64 74.19 375.21 718.86

5月 662.85 344.17 318.68 66.90 428.41 1,027.03

4月 568.79 265.29 303.50 63.63 240.67 588.72

3月 482.99 185.04 297.95 66.77 245.41 640.77

2月 390.11 96.30 293.81 66.21 173.07 334.07

注1：放款余额、汇款总额、跨境贸易结算总额均含DBU及OBU数据

注2：放款余额含进出口押汇、贴现、应收帐款融资、短中长期放款及担保放款、放款转列之催收款项

资料来源：台湾央行。(完)