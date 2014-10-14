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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 15:01 BJT

全球金市：现货金接近四周高点，因股市和美元下跌

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价格 变动 涨跌%

现货金 1233.8 -3 -0.24

现货银 17.47 0.02 0.11

现货铂金 1268.49 8.69 0.69

现货钯金 788.8 10.1 1.3

COMEX期金 1234.1 4.1 0.33

COMEX期银 17.475 0.13 0.75

汇率

欧元/美元 1.2711

美元指数 85.372

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/田建华; 审校 蔡美珍)
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