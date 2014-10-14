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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 15:23 BJT

全球矿业：雨季料迫使菲律宾镍矿减产，中国生产商恐遭遇供应紧缺

“很明显他们短期内将必须动用库存来满足需求，或寻求从各个渠道进口一些镍铁合金。”

红土镍矿大多集中在印尼、菲律宾和新喀里多尼亚，不锈钢企业扩大使用红土镍矿，加工成含镍生铁，作为精炼镍的较廉价替代品。

“菲律宾的镍矿出口量频频创纪录。”香港花旗大宗商品分析师Ivan Szpakowski称。

“现在进入多雨季，出口在未来几周会大幅下滑。含镍生铁的制造商将会动用库存。”

今年1月-8月中国从菲律宾进口的镍矿石跳涨26%。

花旗预计镍价格表现会胜过其他金属，在12个月后达至每吨26,000美元。(完)
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