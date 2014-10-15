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市场报道 | 2014年 10月 15日 星期三 08:00 BJT

台湾经济指标预测--10月15日至11月20日

以下为台湾近期预定公布的经济数据: 
    * 10月20日当周

    日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                    前值
   10/20      1600       外销订单       9月       --                   +5.2%
   10/22      0830     季调失业率       9月       --                   3.94%
   10/23      1600   工业生产指数       9月       --                  +7.03%
   10/24      1610       M2年增率       9月       --                  +5.64%
 
    * 10月27日当周   

    日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                    前值
  *10/31        --     经济成长率    第三季       --           3.74%(统计值)
                          (概估值                     
                            )                         
    
    * 11月3日当周

    日期  当地时间       经济指标  公布月分    预估值                    前值
    11/5      1610       外汇存底    10月底        --          4,206.96亿美元
    11/5      0830   消费者物价指      10月        --                  +0.72%
                          数(CPI)                      
    11/7      1600           出口      10月        --                   +4.7%
                                                       
  
    * 11月17日当周

    日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                    前值
   11/20      1610         经常帐    第三季       --         顺差164.7亿美元
  
    日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                    前值
      --        --     经济成长率    第三季       --                   3.74%
                          (统计值                     
                            )                         
      --        --       重贴现率    第四季       --                  1.875%
 
    参看全球经济数据相关资料，点选  
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