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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 15:09 BJT

《汇市简讯》美元/日圆走势偏空，下看106.54

0656 GMT

* 美元/日圆的当前关注水准是106.54，之后是105.45

* 106.54和105.45分别是100.81-110.09升势的回档38.2%和50%水准

* 日线收在107.00下方，已经让美元/日圆趋势变弱

* 我们在108.00做空，中期走势目标是105.60

* 将停止单水准降低到107.70和107.63，后一水准为周一高点

* 技术图：link.reuters.com/kym23w

(编译 高琦 审校 龚芳)
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