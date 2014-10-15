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市场报道 | 2014年 10月 15日 星期三 08:00 BJT

台湾已公布经济指标--2014/10/15

经济指标                  时间    最新数据   前次数据      下次公   预估值 
                                                            布       
 工业生产(y/y)            8月      +7.03%       +6.15%  r   10/23    --
 季调失业率               8月      3.94%         3.95%      10/22    --
 消费者物价指数(CPI)(y/y  9月      +0.72%       +2.06%  r   11/5     --
 )                                                                   
 外汇存底(亿美元)         9月底    4,206.96   4,230.66      11/5     --
 商品出口(y/y)            9月      +4.7%         +9.6%      11/7     --
 商品进口(y/y)            9月      +0.2%        +14.1%      11/7     --
 M2货币总计数(y/y)        8月      +5.64%       +5.63%      10/24    --
 外销订单(y/y)            8月      +5.2%         +5.7%      10/20    --
 经常帐盈余(亿美元)       第二季   +164.7       +154.5  r   11/20    --
 国际收支(亿美元)         第二季   +43.9         +26.2      11/20    --
 *国内生产总值(GDP) (y/y  第二季   +3.74%       +3.24%  r   10/31    --
 )                                                                   
 重贴现率(%)              9月25日  1.875%       1.875%      --       --
  
 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完)    
    * 参看全球经济数据相关资料，可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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