台湾汇市：9月台币实质有效汇率指数较上月走高，续低于韩元--BIS

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北10月16日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，2014年9月台币实质有效汇率(REER)指数为102.49，较上月微幅走高；韩元的实质有效汇率则是112.92，台币续低于韩元。
台币及韩元实质有效汇率比较图表请点选 bit.ly/100W6M2
2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。
台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。台湾央行先前曾表示，央行一向维持出口价格竞争力与对手国家平衡，目前台币实质有效汇率相较对手仍维持相对稳定且有优势。
以下为2013年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较：
时间 台币REER 韩元REER
2014/09 102.49 112.92
2014/08 101.84r 112.93r
2014/07 101.11r 112.64r
2014/06 101.24r 112.91r
2014/05 100.14r 112.14r
2014/04 100.15r 110.47r
2014/03 99.30r 107.89r
2014/02 99.45r 107.69r
2014/01 100.99r 108.36r
2013年
2013/12 101.82 108.63r
2013/11 102.31r 107.67r
2013/10 102.79r 106.36r
2013/09 103.29r 106.14r
2013/08 101.39r 103.19r
2013/07 101.98r 102.73r
2013/06 101.54r 100.83r
2013/05 101.92r 103.55r
2013/04 100.88r 102.01r
2013/03 100.25r 103.68r
2013/02 101.19r 104.28r
2013/01 102.07r 105.64r
注:r表修正后数字。(完)
参看详情，请点选国际清算银行网站 here (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。