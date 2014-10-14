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货币新闻 | 2014年 10月 14日 星期二 15:35 BJT

表格：瑞士9月生产者/进口物价较上年同期下滑1.4%

路透苏黎世10月14日 - 瑞士联邦统计局周二公布，瑞士9月生产者/进口物价较上年同期下跌1.4%，较前月跌0.1%。

9月生产者物价较上年同期下滑1.0%，进口物价同比下滑2.3%。

以下为详细数据：

2014年9月 2014年8月 2013年9月

生产者/进口物价 97.3 97.3 98.6

较上年同期(%) -1.4 -1.2 0.0

较上月(%) -0.1 -0.2 0.1 (完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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