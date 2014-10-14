表格：瑞士9月生产者/进口物价较上年同期下滑1.4%

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透苏黎世10月14日 - 瑞士联邦统计局周二公布，瑞士9月生产者/进口物价较上年同期下跌1.4%，较前月跌0.1%。
9月生产者物价较上年同期下滑1.0%，进口物价同比下滑2.3%。
以下为详细数据：
2014年9月 2014年8月 2013年9月
生产者/进口物价 97.3 97.3 98.6
较上年同期(%) -1.4 -1.2 0.0
较上月(%) -0.1 -0.2 0.1 (完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。